Jovem do Lakers faz jogo da carreira, mas leva “puxão de orelha” de JJ Redick

O jovem Max Christie teve o jogo da sua carreira na quinta-feira (02). Contra o Portland Trail Blazers, ele marcou 28 pontos e contribuiu para a vitória do Los Angeles Lakers sem Anthony Davis. Embora tenha recebido elogios, o ala-armador do Lakers também levou um “puxão de orelha” do técnico JJ Redick por erros no jogo.

“Nosso espírito no início do jogo foi de trocar cestas. Perdemos alguns arremessos e permitimos um quarto de 31 pontos. Desse modo, não achei que o primeiro momento de Christie em quadra foi bom, em termos de postura defensiva. Ele também tentou dois arremessos de média distância, que eu queria quebrar o pescolo dele.

Christie, porém, não se escondeu pelos erros iniciais. Pelo contrário, conseguiu de maneira rápida retornar ao duelo. A partir do segundo quarto, desse modo, JJ Redick destacou que o jovem contribuiu para a melhora defensiva do Lakers no jogo.

Publicidade

“A noite memorável dele começou com uma mudança na defesa. Outra coisa é que conversamos sobre ele ser um iniciador no ataque, porque estamos sem armador. Tivemos cerca de dez a 12 posses com ele de armador, sendo algumas no final. E, mesmo assim, ele não cometou erros, o que é importante. Estou muito feliz. Ter o recorde de sua carreira é simplesmente incrível”, continuou.

A mudança de postura certamente orgulha Redick. O treinador, afinal, foi um dos pivôs para a renovação do ala-armador com o Lakers. Na offseason, ele assinou uma acordo de quatro anos por US$ 32 milhões, embora ainda não fosse um jogador estabelecido no time.

Publicidade

Leia mais!

Segundo o técnico, a evolução se dá pelo amor de Christie ao jogo. Apesar do talento, ele também tem mostrado esforço para ganhar espaço na equipe. Desse modo, um ponto importante para que ele continue tendo minutos em quadra.

“Não é pelo repertório de jogadas. É pelo amor ao jogo e a competitividade. Estando perto de Max durante a maior parte da pré-temporada, essas características se destacaram. Assim, como treinador, você só quer investir nelas”, explicou.

Publicidade

O ‘investimento’ de Redick em Christie é claro. Na temporada passada, o jovem teve média de 14.1 minutos por jogo. Na atual, enquanto isso, é de 22.3, sendo titular em 11 das 32 partidas na campanha angelina.

“Não é que eu não cobre ele, porque eu cobrei. Porém, estou disposto a lidar com alguns erros de crescimento dele. Assim como faço com Dalton Knecht e como farei com Bronny James. É preciso estar disposto a aceitar alguns erros e permitir que eles cresçam.

Publicidade

Como resultado da confiança, Christie tem médias de 7.8 pontos, 2.3 rebotes e 1.3 assistências. Os números modestos, entretanto, ganham força com os seus esforços na defesa no perímetro.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA