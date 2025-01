Anthony Davis fala sobre novas contratações do Lakers

Após um começo decente na temporada, liderado por Anthony Davis e LeBron James, o Los Angeles Lakers “puxou o gatilho” e fez duas novas contratações. Dorian Finney-Smith e Shake Milton vieram para reforçar a equipe e fazê-los se classificar direto aos playoffs. Então, Davis falou sobre as chegadas e como isso impacta a rotação.

Davis, que tem sido o líder em pontos do Lakers nesta temporada, viu de perto o que os dois novos jogadores podem trazer para a equipe, à medida que se adaptam melhor à rotação. Após o jogo contra o Cleveland Cavaliers, no ano novo, ele explicou o que deve acontecer.

“Eles têm que se acostumar com o nosso sistema”, disse. “Finney-Smith teve algumas chances claras que ele vai acertar. Ele é muito bom na defesa para o nosso esquema… Pode marcar de um a cinco. Então, há muito mais que podemos fazer desse aldo. Shake Milton pode pontuar. Assim, ele fez pontos hoje à noite, fez algumas jogadas”.

“O tempo vai ajudá-los com a transição e a integração ao nosso sistema. Mas eles são profissionais. Quero dizer, eles estão na liga há tempo suficiente para se ajustarem. E vimos um vislumbre disso hoje à noite”, seguiu.

Ao comentar sobre a integração dos novos jogadores na defesa, Davis recorreu a um ponto que o Lakers enfrentou no início da temporada, mas parece ter superado.

“Comunicação. Por exemplo, o Rui Hachimura não está acostumado a jogar como pivô. Mas agora podemos jogar com Finney-Smith na posição cinco quando formos com rotações mais baixas”.

“Estar nas coberturas, ganhar experiência com isso nos treinos.. É bom para nós, no ataque e na defesa. Podemos mudar tudo, dependendo da formação em quadra, mas precisamos treinar mais. Não é algo a que ele está acostumado, mas pode funcionar quando nos acostumarmos”, seguiu.

Então, com a virada do calendário, Anthony Davis fez uma avaliação da temporada do Lakers até agora, levando em conta as novas contratações.

“Gosto de onde nosso time está. Obviamente, temos algumas novas adições com Dorian Finney-Smith e Shake Milton. Vamos conseguir algum tempo de treino para integrá-los melhor ao que fazemos e tentar fazer com que eles entendam o nosso sistema. Mas gostei das chances que eles tiveram hoje. Acho que podemos ser melhores nos dois lados da quadra, mas não estou tristecom onde estamos agora”.

