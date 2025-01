Ex-NBA, Raul Neto deixa Barcelona após dois jogos

Após apenas dois jogos, o armador Raul Neto, com passagens por quatro times da NBA, deixou o Barcelona. A decisão partiu do clube espanhol após o brasileiro sofrer duas lesões desde que chegou, em novembro. Ele chegou ao Barça para ocupar o lugar do argentino Nicolas Laprovittola, mas não durou muito tempo.

Aliás, Laprovittola sofreu lesão grave no joelho em outubro e está fora da temporada, mas segue na equipe. Afinal, seu contrato vai até 2026. No caso de Raul Neto, era apenas para 2025/25.

No entanto, com duas contusões desde então, Raulzinho não vai ficar mais em Barcelona. A ideia era que ele cumprisse o acordo normalmente, mas antes mesmo de sua contratação já havia a preocupação com seu estado físico. Mas como ele passou nos testes, a direção aprovou.

Publicidade

Agente livre, Raul Neto estava no Pinheiros quando o clube catalão o contratou. Ele fez apenas cinco jogos na atual campanha do NBB e vinha sendo um dos destaques. Com médias de 16.8 pontos, 5.0 assistências e 1.6 roubo de bola, Raulzinho comandava o time de São Paulo. Tudo isso em apenas 20.1 minutos por noite. Mas havia um acordo com a equipe caso tivesse uma proposta da Europa ou da NBA.

Ele tornou-se o quinto jogador brasileiro a atuar pelo Barcelona na história.

Leia mais

Entre 2015/16 e 2022/23, Raul Neto atuou por quatro times da NBA, antes de jogar por Pinheiros e Barcelona. Aos 32 anos, o atleta faz parte da seleção brasileira. Ele esteve nas Olimpíadas de Paris, em 2024 e foi convocado para atuar no AmeriCup. No entanto, como estava fechando acordo com o time da Espanha, pediu dispensa e não disputou os jogos em Belém.

Publicidade

Na ocasião, o Brasil venceu Uruguai e Panamá, enquanto segue invicto na competição.

Ainda não está claro quando Raulzinho deve voltar a jogar, assim como não tem informações de seu próximo time. Em dois jogos pelo Barcelona, o ex-NBA fez 2.5 pontos em cerca de 3.6 minutos.

Na NBA, ele atuou por Utah Jazz, Philadelphia 76ers, Washington Wizards e Cleveland Cavaliers. Teve médias de 5.7 pontos, 2.1 assistências em 435 jogos (cerca de 15.5 minutos por partida).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA