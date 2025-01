NBB: Mãozinha Pereira deixa G League e acerta com Minas

Mãozinha Pereira é o novo reforço do Minas para o segundo turno do NBB 2024/25. O ala-pivô, de 24 anos, vai deixar o Memphis Hustle, da G League para atuar no basquete brasileiro. No entanto, pode não acontecer para agora. Enquanto alguns sites garantem que o jogador chegaria já, existem informações contrárias.

De acordo com Arthur Salazar, do site Tabela de 3, Mãozinha Pereira jogaria pelo Minas no NBB apenas nos playoffs.

Ele chega para substituir Rafael Mineiro, que deve pegar uma suspensão da Liga. Isso porque o ala-pivô vai responder a julgamento por conta de uma cabeçada em um árbitro no início da temporada.

Vale ressaltar que Mãozinha Pereira deve priorizar oportunidades na Europa ou NBA. Portanto, caso receba propostas de fora do Brasil, deixará o time de Belo Horizonte.

Pelo Hustle, o brasileiro atuou no dia 27 de dezembro na derrota para o San Diego Clippers. No entanto, não enfrentou a mesma equipe dia 29. De acordo com as estatísticas, ele estava inativo.

Mas existem alguns fatos aqui. Apesar de o Minas não anunciar o jogador, ele já aparece no elenco da equipe no site oficial do NBB.

“Que vacilo do clube não anunciá-lo antes e perder o controle sobre a notícia”, disse Demétrio Vecchioli, do Olhar Olímpico.

Já a CNN Brasil confirma o acerto do jogador com o Minas.

No Tip-Off Tournament, da G League, Mãozinha Pereira fez 12 jogos pelo Hustle, com médias de 8.1 pontos, 6.9 rebotes, além de 1.3 roubo de bola em cerca de 27 minutos por noite.

Not backing down. End Q3 | MHU 76, WCB 79 pic.twitter.com/AvNw4I0d2W — Memphis Hustle (@MemphisHustle) December 20, 2024

Mãozinha Pereira atuou pelo Memphis Grizzlies em sete partidas na temporada 2023/24. Ele produziu 6.9 pontos e 5.3 rebotes em 17.4 minutos, enquanto acertou 36.9% dos arremessos de três. Havia a chance de ele seguir na equipe em 2024/25 e fez parte da preparação para a nova campanha.

No entanto, após jogar em cinco partidas da pré-temporada, Mãozinha ficou sem o contrato two-way. O Grizzlies optou pelo armador Yuki Kawamura.

Pelo Brasil, nas Olimpíadas, Mãozinha esteve em quatro jogos.

O Minas é o atual líder do NBB, com apenas duas derrotas em 19 jogos. A equipe não perdeu nenhuma em casa (dez vitórias em dez jogos), enquanto vai enfrentar o São Paulo na Copa Super 8 (torneio de intertemporada que começa dia 25/01).

