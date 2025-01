Grizzlies perde Ja Morant por longo período na NBA

Um dos principais armadores da NBA, Ja Morant vai desfalcar o Memphis Grizzlies por um longo período. O motivo é uma lesão no ombro direito. De acordo com a franquia, o astro sofreu uma entorse de grau 1 na articulação acromioclavicular. Desse modo, ele está fora de vários jogos da equipe nas próximas semanas.

A lesão ocorreu no duelo contra o New Orleans Pelicans, na última sexta-feira (27). Na ocasião, Morant fez 25 pontos, em 25 minutos. Assim, ele ajudou o Grizzlies a vencer o jogo por 132 a 124. Segundo a equipe de Memphis, o jogador será reavaliado semanalmente. Ou seja, ainda não há uma previsão para o seu retorno.

O detalhe é que a lesão é no mesmo ombro que limitou o jogador na última temporada. Em janeiro de 2024, Morant sofreu uma ruptura labral, durante um treino do Grizzlies. Dessa forma, ele perdeu os últimos quatro meses da campanha. Após uma cirurgia no local, o astro foi liberado para voltar às quadras em julho.

Pouco antes do início da temporada, Morant demonstrou otimismo com a equipe, tanto que exaltou a qualidade do elenco. Segundo o armador, o Grizzlies está bem servido em todas as posições.

“Acho que este é um dos melhores elencos que já tivemos no papel, em questão de profundidade. Afinal, temos muitas opções em todas as posições. Vai ser interessante ver como vai funcionar em quadra”, afirmou o camisa 12, já prevendo uma boa campanha.

O desfalque de Ja Morant é um duro golpe nas pretensões do Grizzlies na temporada 2024/25 da NBA. Afinal, o time é o vice-líder da Conferência Oeste, com 22 vitórias em 33 jogos. Além do armador, a equipe sofre com as lesões de jogadores importantes para a rotação, como Marcus Smart, Santi Aldama e Brandon Clarke.

O Grizzlies iniciou a campanha desacreditado. Especialmente por conta do fracasso em 2023/24. Na última temporada, o time fez a terceira pior campanha do Oeste, com apenas 27 vitórias. O principal motivo para o desempenho ruim foi a série de desfalques que assolou a equipe. O quarteto Morant, Desmond Bane, Smart e Clarke, por exemplo, desfalcou Memphis em boa parte da campanha. O armador, aliás, disputou somente nove jogos.

Mas, em 2024/25, o Grizzlies voltou a ser contender na NBA, sob a liderança de Ja Morant em quadra. Em 20 partidas, o camisa 12 tem médias de 21,2 pontos, 4,4 rebotes e 7,9 assistências. Sem o astro, o técnico Taylor Jenkins vai dar mais espaço para Scotty Pippen Jr. Quando foi titular, o filho do lendário ex-jogador do Chicago Bulls não decepcionou.

