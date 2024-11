NBA: Ja Morant faz história em vitória do Grizzlies

Com uma atuação histórica, Ja Morant liderou o Memphis Grizzlies na vitória contra o Milwaukee Bucks, na rodada da quinta-feira (31) da NBA. Isso porque o astro conseguiu o oitavo triplo-duplo mais rápido da história da liga. Com 21 minutos e 28 segundos de jogo, o armador pegou seu décimo rebote, combinando com 21 pontos e 12 assistências.

No entanto, o craque permaneceu mais tempo em quadra e terminou a partida com 26 pontos, dez rebotes e 14 assistências e pouco mais de 28 minutos. Além da marca histórica na NBA, Ja Morant também se tornou o primeiro jogador do Grizzlies a atingir um triplo-duplo com menos de 30 minutos jogados.

Neste quesito, o jogador que detém o recorde é Nikola Jokic. Em 2018, o três vezes MVP da NBA conseguiu ao menos dez pontos, dez rebotes e dez assistências com apenas 14 minutos e 33 segundos em quadra.

Mas a noite incrível de Morant não parou por aí. Com seus números no triunfo sobre o Bucks, ele contabilizou seu 12º triplo-duplo na carreira. Assim, foi o grande nome do confronto. Memphis, como resultado, venceu por 122 a 99 e se recuperou após duas derrotas seguidas.

Afinal, o Grizzlies tinha sido derrotado, em casa, por Brooklyn Nets e Chicago Bulls. Agora, a equipe soma três vitórias e três derrotas na atual temporada. Portanto, ocupa a oitava colocação da Conferência Oeste.

Além disso, a vitória é importante para uma equipe que novamente sofre com lesões. Na última temporada, Memphis perdeu grande parte de seus titulares e acabou com uma campanha ruim, sendo apenas o 13º colocado de sua conferência. Agora, perdeu Desmond Bane e Marcus Smart.

Bane sofreu uma lesão no joelho, enquanto Smart contundiu o tornozelo. Ainda não há previsão de retorno para os dois atletas. Ao todo, são sete jogadores afastados por problemas físicos. Outros nomes que desfalcam o time do técnico Taylor Jenkins são: GG Jackson, Luke Kennard, John Konchar, Cam Spencer e Vince Williams Jr.

Enquanto isso, a responsabilidade de Morant deve ser ainda maior. Em cinco jogos disputados na atual campanha, o camisa 12 soma média de 20.4 pontos e é o cestinha do time.

Por fim, o Memphis Grizzlies volta à quadra no sábado (2), em duelo contra o Philadelphia 76ers. Após uma sequência de quatro jogos no Tennessee, o time jogará fora de casa.

