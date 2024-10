Grizzlies altera contrato de jogador e complica Mãozinha Pereira

O Memphis Grizzlies alterou hoje o contrato do pivô Jay Huff de two-way para um contrato de quatro anos, de acordo com Shams Charania, da ESPN. O movimento do Grizzlies, entretanto, impacta outro jogador: o brasileiro Mãozinha Pereira.

Isso porque Jay Huff estava, junto com Mãozinha, no elenco cogitado para começar os treinamentos no Memphis Hustle, time da G-League de Memphis. Com seu contrato sendo alterado para um regular da NBA, o time fechou as 15 vagas em seu plantel.

Huff se destacou nesse início de temporada da NBA, com 13 pontos e 3.3 rebotes de média, arremessando 57.1% para três pontos nos três primeiros jogos. Então, a equipe pensava em deixar a última vaga em aberto até as próximas semanas. Mas suas performances nos primeiros embates deixaram a comissão técnica com a certeza que era o nome certo.

Publicidade

Mas nem tudo está perdido. Isso porque, com a confirmação de Huff sob contrato regular, abriu uma vaga entre os two-way. No momento, a equipe conta com o japonês Yuki Kawamura, além de Cam Spencer.

Leia mais!

Agora, Mãozinha terá de brigar pela vaga two-way remanescente no time, já que as vagas para contratos “regulares” já se esgotaram. E a briga interna é boa. Afinal, Miles Norris, ala-pivô que arremessou quase 40% de três pontos em seu último ano de basquete universitário, seria um dos favoritos à vaga.

Publicidade

Ao menos, ele conta com a aprovação do técnico Taylor Jenkins.

“Ele é dinâmico e versátil. Consegue atuar como ala e pivô, arremessa, passa, defende e tem agilidade. Além disso, é capaz de fazer jogadas nos dois lados da quadra. Essas são coisas que apreciamos aqui, em particular, quando se joga com a sua vontade. Faz tudo da forma certa e, assim, está conseguindo mostrar o seu talento. Mas não para por aí, pois tem grandes planos para si”, exaltou Jenkins.

Publicidade

Vale lembrar que Mãozinha Pereira chegou a se destacar nos primeiros jogos da pré-temporada, mas não foi o suficiente para cavar a vaga como 15º jogador do Grizzlies. Na campanha passada, também pela equipe de Memphis, o brasileiro jogou sete partidas, com médias de 6.9 pontos e 5.3 rebotes, arremessando 38.5% para três pontos. Vale lembrar, entretanto, que 2023/24 foi muito ruim para a equipe, sem seus principais jogadores e longe de qualquer chance de brigar por vaga nos playoffs.

Mãozinha Pereira, de 23 anos já passou por Pinheiros, Fortaleza e Corinthians no Brasil. Desde a temporada passada, quando se tornou o 20º atleta brasileiro a jogar na NBA, o atleta tenta se firmar na liga.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA