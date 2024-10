Warriors atropela Jazz em noite de Buddy Hield

Buddy Hield chegou ao Golden State Warriors sob desconfiança do torcedor, mas diante do Utah Jazz, na noite de sexta-feira, comandou a equipe de San Francisco. De seus 27 pontos, 24 deles foram apenas no primeiro tempo. Detalhe: Hield fez o “estrago” em menos de 20 minutos de ação e ainda teve seis assistências. Enquanto isso, Stephen Curry anotou 20 pontos e distribuiu quatro assistências. No entanto, o astro precisou de 20 arremessos.

A segunda vitória do Warriors na temporada começou a ser construída justamente quando Hield entrou em quadra. Até então, o Jazz vencia por 15 a 6. Então, o cestinha recebeu passe de Curry e começou a cortar a diferença. Três minutos depois, Golden State já liderava por 21 a 19. Foram oito pontos no primeiro período, que mostraram a diferença no placar: 32 a 24.

Então, no segundo quarto, ele foi ainda mais incrível. Buddy Hield, sozinho, fez 16 pontos, enquanto o Jazz somava a mesma pontuação até que Lauri Markkanen fechou com dois lances livres e o Warriors liderava por 56 a 42.

Já na volta do intervalo, o quinteto titular do Warriors tratou de pontuar e aumentou a diferença no placar. Aliás, foi o quarto de Stephen Curry. Ele anotou 13 de seus 20 pontos ali, enquanto Buddy Hield fez a sua única cesta do segundo tempo. Claro, de três, deixando em 94 a 67.

Por fim, nos 12 minutos decisivos, ele simplesmente não precisou voltar. Isso porque o Warriors ainda aumentou mais a diferença, fechando em 127 a 86.

Agora, o Warriors soma duas vitórias em dois jogos em 2024/25, ambas fora de casa. Na primeira partida, Hield já havia sido o cestinha, com 22 pontos em 15 minutos. Ou seja, no momento, ele possui incríveis 47 pontos em 35 minutos.

Mas ainda mais impressionante tem sido o seu aproveitamento. Até aqui, ele acertou 12 das 16 tentativas de três, com um aproveitamento surreal de 71.4%. É, inclusive, um índice superior aos seus arremessos gerais: 66.7%.

A partida ainda teve a presença do brasileiro Gui Santos. Apesar de não fazer parte da rotação, ele atuou pelo segundo jogo consecutivo. Santos não pontuou em seis minutos e pegou três rebotes.

Enquanto o Warriors é um dos líderes do Oeste, o Jazz ainda não venceu em duas partidas. Pela equipe de Salt Lake City, John Collins somou 14 pontos e sete rebotes. Lauri Markkanen, alvo de Golden State na offseason, fez 13 pontos, mas precisou de 17 arremessos. Ele ainda concluiu com oito rebotes.

Agora, o Warriors encara o Los Angeles Clippers neste domingo, em casa. Por outro lado, o Jazz visita o Dallas Mavericks, na segunda-feira.

