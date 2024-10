Stephen Curry flerta com triplo-duplo em vitória do Warriors

Faltou um rebote para Stephen Curry sair com um triplo-duplo na fácil vitória do Golden State Warriors sobre o Portland Trail Blazers: 139 a 104. Na noite de quarta-feira, a equipe visitou Portland e não precisou que seus titulares jogassem muito tempo. Curry somou 17 pontos, dez assistências e nove rebotes, enquanto acertou três das sete tentativas do perímetro. O cestinha do time foi Andrew Wiggins, em nova função, com 20 pontos e ainda pegou quatro rebotes. Enquanto Curry atuou por 25 minutos, Wiggins ficou em quadra por 23.

Apesar de ainda ser início de campanha, o Warriors vem fazendo boas apresentações. Isso porque, na pré-temporada, a equipe ganhou todos os seus seis jogos. Agora, estreia em 2024/25 da mesma forma. Embora o Blazers não seja candidato a classificação aos playoffs, era a primeira partida e fora de casa. Mas mesmo assim, Golden State saiu com o triunfo e com muita facilidade.

“Nossa energia vem sendo incrível desde o primeiro dia de treinamentos”, avaliou Stephen Curry. “Temos um ótimo ambiente de vestiário, com caras felizes por estarem aqui e por jogarmos da forma que jogamos. Então, eles entendem que todo mundo terá chances. Nosso técnico fez um grande trabalho ao explicar como está a nossa situação, de forma positiva”.

Stephen Curry fala sobre as mudanças no elenco do Warriors, especialmente após perdas de Chris Paul e Klay Thompson. Mas ainda reflete sobre o que o técnico Steve Kerr pretende para a equipe.

“Mas temos um compromisso. Sem egos. Aliás, podemos ter egos saudáveis. Quando você está jogando, você precisa saber o que fazer lá. Mas se você não está em sua noite, não pode arrastar seu time junto com sua energia. Então, não vi nenhum problema com isso”.

De acordo com Kerr, a vitória do Warriors foi importante para mostrar que o caminho está sendo feito de forma simples. Para isso, no entanto, ele teve de fazer mudanças nas rotações, o que deixou o brasileiro Gui Santos e o ala Lindy Waters de fora. Apesar de o técnico tentar utilizar vários jogadores, ao menos no início da temporada, é necessário trabalhar como um grupo.

“Vamos fazer isso da melhor maneira”, disse o treinador. “Eu nunca joguei com 12 caras antes, mas vamos fazer isso. Não será fácil. Talvez, não será fácil para ninguém. Mas nós temos de acreditar nisso todos os jogos, tentando encontrar jogadores e combinações que realmente funcionem. E eles precisam entender que em algumas noites são suas noites e, em outras, não”.

Kerr ainda explicou que a decisão de deixar Santos e Waters de fora não foi fácil.

“Dois dias atrás, eu estava pensando que jogaria com dez, mas teria de dizer aos outros que não vão jogar”, afirmou. “Eu não conseguia justificar, pois todos eles jogaram e treinaram bem na pré-temporada”.

Warriors abre temporada com vitória tranquila

Apesar de Stephen Curry não conseguir seu triplo-duplo, o Warriors conquistou uma vitória imponente. Após um primeiro quarto em que os times terminaram empatados em 21, Golden State terminou o primeiro tempo na frente por 12 de vantagem. Então, na segunda etapa, a margem apenas aumentou.

Apenas entre no segundo e no terceiro quarto, o Warriors superou o Blazers por sonoros 86 a 51.

“Você precisa entender que algumas noites serão mais difíceis quando não estiver funcionando do seu jeito e você tem de dar o melhor”, disse Stephen Curry. “Mas nós podemos passar por isso com a profundidade que temos e o nosso ritmo. No entanto, em alguns jogos, Draymond Green e eu vamos passar de 30 minutos e temos de encontrar as melhores combinações”, concluiu.

