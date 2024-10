Warriors abriu conversas de troca por Karl-Anthony Towns

Antes do New York Knicks, o Golden State Warriors tentou uma troca por Karl-Anthony Towns. De acordo com Anthony Slater, do site The Athletic, o time de San Francisco abriu conversar com o Minnesota Timberwolves. No entanto, as negociações terminaram por conta da falta de ativos necessários para a equipe conseguir o pivô do ex-Wolves.

Com o recuo do Warriors, o New York Knicks propôs uma troca e conseguiu Karl-Anthony Towns. O negócio, que aconteceu no dia 3 de outubro, também envolveu o Charlotte Hornets. O Wolves recebeu Julius Randle, Donte DiVincenzo e uma escolha de primeira rodada. O time de Nova Iorque, por sua vez, conseguiu o pivô que procurava.

O fracasso por Towns entrou na lista de trocas que o Warriors tentou durante a offseason. No início da agência livre, por exemplo, a franquia iniciou negociações por Paul George, então no Los Angeles Clippers. Na época, o astro revelou em seu podcast que um acordo entre as franquias “quase foi concretizado”.

Segundo Ramona Shelburne, da ESPN, Golden State propôs diversos pacotes ao Clippers. A maioria deles, aliás, envolvia contratos expirantes, jogadores jovens e uma escolha de primeira rodada de 2027. O time de Los Angeles, porém, queria Jonathan Kuminga, o que fez o Warriors recuar, por considerá-lo uma peça importante do elenco.

Sem George, o time de Steve Kerr abriu conversar com o Utah Jazz por Lauri Markkanen. O finlandês se tornou um dos principais rumores da offseason e parecia caminhar para uma despedida da da equipe de Salt Lake City. De acordo com Shams Charania, na época no The Athletic, a principal proposta envolveu Moses Moody, várias escolhas de primeira rodada e trocas de escolhas.

Mais uma vez, no entanto, o Warriors travou em novas exigências. Primeiro, o presidente do Jazz, Danny Ainge, pediu Jonathan Kuminga. Golden State, então, cogitou cobrir a oferta. Porém, Utah pediu também Brandin Podziemski, o que distanciou um acordo, uma vez que o armador é visto como parte do futuro da franquia.

Os três negócios mostraram uma semelhança: o cuidado do Warriors em trocar seus ativos. Com Stephen Curry e Draymond Green em final de carreira, a franquia aposta em Podziemski e Kuminga como dois possíveis substitutos. Algo que Steve Kerr confirmou durante uma entrevista recente.

“Mike [Dunleavy Jr., GM do Warriors] é muito sensato,” afirmou Kerr. “Ele simplesmente me disse: ‘Não faz sentido vender todo o seu futuro por um time que você acha que pode ser bom, mas não é incrível, certo? Ainda mais nesta fase, com a idade das nossas estrelas'”, completou.

