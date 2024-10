Moses Moody estende contrato com Warriors

O jovem Moses Moody fechou uma extensão de contrato com o Golden State Warriors. De acordo com o insider Shams Charania, da ESPN, o acordo é válido por três temporadas. Nesse período, o atleta de 22 anos vai receber US$39 milhões em salários.

No entanto, o novo vínculo de Moody começará a vigorar apenas em 2025. Na próxima temporada, aliás, o atleta vai receber US$5,8 milhões em salários. Esse valor é referente ao último ano do seu contrato de calouro.

Dessa forma, a extensão prévia de contrato não só impedirá que Moses Moody teste o mercado como agente livre no ano que vem, mas assegura a sua permanência no Warriors até 2028. A renovação do vínculo com o ala era prioridade do Golden State antes do início da temporada. A franquia acredita que ele pode ter um papel na rotação do técnico Steve Kerr. Além disso, enxerga o jovem como peça importante para o futuro do time.

Décima quarta escolha do Draft de 2021, Moody já disputou 181 jogos pelo Warriors. Em cerca de 14 minutos por partida, o ala obteve médias de 5,9 pontos e 2,1 rebotes. Além disso converteu 36% das bolas de três. A melhor temporada do jogador na NBA foi a última, quando ele fez 8,1 pontos e três rebotes.

Em três campanhas pelo time de San Francisco, o ala não se firmou na rotação de Kerr. Mas, na pré-temporada, Moses Moody deixou uma boa impressão, o que ajudou a convencer o Warriors a oferecer a extensão de contrato. Em seis jogos, ele alcançou médias de 15,5 pontos e 3,2 rebotes, além de um aproveitamento de 39,4% do perímetro.

Recentemente, Kerr virou alvo de críticas dos torcedores do Warriors por causa do aproveitamento de Moody. O jovem ala é um dos xodós da franquia e, mais do que isso, acumula bons jogos quando recebe minutos. Mas, por algum motivo, sempre parece perder espaço na rotação do treinador. Afinal, dá para confiar que isso vai mudar na próxima temporada?

“Moses está jogando muito bem nessa pré-temporada. Aliás, melhorou muito em vários aspectos do seu jogo. Sempre adoramos o seu caráter e ética de trabalho. Mas, agora, acho que nunca o vi atuar com tanta confiança. Por isso, não tenho dúvidas de que vai ter um papel importante conosco”, sinalizou Kerr, após a vitória contra o Los Angeles Lakers, na última terça-feira (15).

A julgar pela pré-temporada, encontrar espaço para Moody virou uma necessidade para Kerr. O ala combinou para 72 pontos nos últimos quatro jogos de preparação da equipe. Além disso, ele é um defensor comprovado. Mas, assim que os jornalistas pediram informações mais detalhadas sobre a provável minutagem do jovem, Kerr deu um passo para atrás.

“Como disse, Moses vai ter um grande papel nesse time. Mas outros jogadores também. Então, todos os dias, nós estamos no escritório da comissão técnica pensando em como encontrar espaço para todos esses caras. Eu peço isso para o elenco a cada treino: faça com que a nossa decisão seja difícil. E, certamente, eles estão fazendo isso”, desconversou o técnico quatro vezes campeão da NBA.

