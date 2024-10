Técnico do Warriors desconversa sobre minutagem de Moses Moody

O técnico Steve Kerr virou alvo de críticas dos torcedores do Golden State Warriors por causa do aproveitamento de Moses Moody. O jovem ala é um dos xodós da franquia e, mais do que isso, acumula bons jogos quando recebe minutos. Mas, por algum motivo, sempre parece perder espaço na rotação do treinador. Afinal, dá para confiar que isso vai mudar na próxima temporada?

“Moses está jogando muito bem nessa pré-temporada. Aliás, melhorou muito em vários aspectos do seu jogo. Sempre adoramos o seu caráter e ética de trabalho. Mas, agora, acho que nunca o vi atuar com tanta confiança. Por isso, não tenho dúvidas de que vai ter um papel importante conosco”, sinalizou o treinador, depois da vitória contra o Los Angeles Lakers.

A julgar pela pré-temporada, encontrar espaço para Moody virou uma necessidade para Kerr. O ala combinou para 58 pontos nos últimos três jogos de preparação da equipe e, assim, foi o cestinha do Warriors em todos. Além disso, ele é um defensor comprovado. Mas, assim que os jornalistas pediram informações mais detalhadas sobre a provável minutagem do jogador, Kerr deu um passo para atrás.

“Como disse, Moses vai ter um grande papel nesse time. Mas outros jogadores também. Então, todos os dias, nós estamos no escritório da comissão técnica pensando em como encontrar espaço para todos esses caras. Eu peço isso para o elenco a cada treino: faça com que a nossa decisão seja difícil. E, certamente, eles estão fazendo isso”, desconversou o técnico quatro vezes campeão da NBA.

Mais profundo

As dúvidas de Kerr, a princípio, são compreensíveis. O técnico do Warriors precisa achar espaço para Moses Moody, mas, ao mesmo tempo, trabalha com um elenco com mais opções do que anos anteriores. A equipe foi ao mercado e compensou a saída de Klay Thompson “encorpando” o plantel. O comandante, com isso, se vê em uma situação talvez inédita na carreira à beira das quadras.

“Esse é o provável elenco mais profundo com que já trabalhei, pois temos um número alto de jogadores que podem compor a rotação. Temos 12 ou 13 jogadores realmente muito bons. Moses é um deles, certamente. Mas, como disse, é um entre doze. O que posso dizer é que temos decisões difíceis a tomar até a próxima semana. Mas eu não estou preocupado com isso, por enquanto”, disse o veterano.

Pela sua experiência, Kerr deve esperar até o último treino para definir a sua rotação. Afinal, são os treinos até a estreia que devem trazer as respostas para as dúvidas do treinador. “Nós vamos seguir trabalhando porque temos vários detalhes a melhorar e adicionar. Esperamos, nesse meio tempo, que a quadra mostre a melhor forma de montar essa rotação”, completou.

Extensão

A falta de espaço de Moody prejudica, nesse momento, as suas chances de conseguir uma extensão de contrato. Ele é elegível a um alongamento prévio de até o início da temporada, mas a aposta geral é que vai ser agente livre restrito em julho de 2025. Segundo Anthony Slater, do site The Athletic, não existem negociações ativas entre todas as partes e um acordo seria improvável.

Isso era previsível, aliás, considerando o que aconteceu na offseason. O jovem ala foi um alvo constante de rumores de troca, enquanto o Warriors buscava um astro no mercado. Múltiplos jornalistas apuraram que Moody foi oferecido ao Utah Jazz, por exemplo, como parte de uma transação por Lauri Markkanen.

