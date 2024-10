Técnico do Warriors define papel de Buddy Hield

O técnico Steve Kerr definiu o papel de Buddy Hield no Golden State Warriors. Em entrevista à ESPN, o treinador revelou que pretende utilizar o reforço como substituto de Klay Thompson no estilo de jogo. O ídolo e multicampeão deixou a franquia após 13 temporadas. Então, o ala-armador chega para ocupar esse vazio.

“Uma das razões pelas quais estamos empolgados com Buddy Hield é porque vamos usar alguns dos esquemas que usávamos com Klay”, revelou o técnico do Warriors. “Draymond e Steph vão procurá-lo no perímetro quando estiveram jogando com ele. E os outros novos jogadores, como Melton e Anderson, há razões pela qual os escolhemos também. Eles se encaixam em qualquer escalação”, acrescentou.

Como Thompson, Hield é um dos maiores arremessadores de todos os tempos da NBA. Desde que chegou em 2017, somente Curry marcou mais cestas de três pontos. Enquanto o camisa 30 soma 2.154 arremessos do perímetro no recorte, o ala-armador acertou 1.924. Vale lembrar que o ídolo do Warriors é o maior arremessador da história da liga.

Além disso, o ala-armador tem um aproveitamento de 40% do perímetro em sua carreira. Portanto, é inevitável que o Warriors o aproveite no catch and shoot, como realizava com Thompson. O reforço, aliás, é um pontuador secundário consistente, com médias de 15.5 pontos, 4.2 rebotes e 2.6 assistências.

A saída de Thompson para o Dallas Mavericks, desse modo, deve deixar apenas um vazio emocional. Isso porque o ídolo foi uma das principais figuras da grande dinastia recente da NBA, estando presente em quatro títulos e seis finais pelo Warriors nos últimos dez anos. A torcida, assim, certamente sentirá ao não ver o ex-camisa 11 dentro de quadra.

“Então, não prevejo uma transição difícil no basquete. É mais o vazio emocional de Klay ter ido embora tão equipe, depois de estarmos tão próximos e passarmos por tanto com ele. Essa parte é realmente muito triste. Mas é preciso seguir em frente”, finalizou Kerr.

Hield, aliás, parece estar se adaptando como substituto de Thompson. Afinal, ele marcou 22 pontos, sendo 6-7 do perímetro, na vitória de Golden State diante do Sacramento Kings na pós-temporada.

O Warriors estreia na temporada 2024/25 da NBA contra o Portland Trail Blazers, no dia 23 de outubro, fora de casa. A equipe busca se reestabelecer como força do Oeste, após ficar de fora dos playoffs durante a campanha passada.

