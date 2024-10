Warriors quebra recorde de bolas de três pontos em jogo de pré-temporada

O Golden State Warriors agora tem um novo recorde de número de bolas de três pontos convertidas em um jogo. Na vitória de quarta-feira (9) em cima do Sacramento Kings, o técnico Steve Kerr testou novas combinações de quintetos. No entanto, vimos a equipe voltar a jogar em alto nível.

O Warriors acertou 28 de 52 bolas de três pontos que tentou durante o jogo, resultando em um aproveitamento de 53.8%. Até essa semana, o recorde era de 27 em uma partida. A marca havia sido estabelecida em 2021 e foi alcançada em 2023. Mas só na quarta-feira foi quebrada, com uma certa facilidade.

“Sério?”, disse Jonathan Kuminga assustado quando soube do novo recorde.

Para o técnico Kerr, “a maioria das bolas de três foram bons arremessos”. Ele não coloca uma meta de arremessos de longa distância que seus jogadores tem que tentar por jogo, mas o plano é ter um alto volume do perímetro. Desse modo, ficou feliz que Kuminga acertou quatro e afirma que espera que Andrew Wiggins tenha um volume parecido na próxima temporada. Além disso, citou Brandin Podziemski, Moses Moody e De’Anthony Melton como jogadores que quer ver arremessar mais.

A saída de Klay Thompson afetou o sistema tático do Warriors, já que ele tentou uma média de nove bolas de três por jogo na última temporada. Apenas um reforço na offseason não conseguiria o substituir, então a profundidade do elenco é a maneira de Kerr tentar resolver isso.

“O que gosto desse time é que, mesmo que agora estamos sem o Klay, temos uma profundidade maior de arremessadores”, contou Kerr após o novo recorde. “Temos mais jogadores que podem assumir uma maior responsabilidade quando precisarmos. Isso vai ser uma grande parte do nosso time para esta temporada”.

Foi o que aconteceu. Os novos reforços assumiram o controle do perímetro. Buddy Hield foi o destaque do jogo ao converter seis de sete bolas de três. Além de Kuminga, Melton também acertou quatro. Além disso, Stephen Curry e Lindy Waters III acertaram três e Draymond Green, Podziemski e Moody acertaram duas.

“Steve nos encoraja, na verdade”, disse Podziemski sobre poder arremessar. “É o que estamos focando em treinar nesta fase de treinamentos. Tem sido na maior parte do tempo jogar em transição e arremessar de três. Agora estamos em uma situação um pouco diferente porque temos mais arremessadores além de Steph e Klay”.

