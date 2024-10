O Golden State Warriors entra na temporada 2024/25 sem um de seus maiores ícones dos últimos tempos: Klay Thompson. Após ficar sem a extensão que desejava, Thompson foi para o Dallas Mavericks. No entanto, para Draymond Green, enfrentar Thompson não será nada diferente de quando encara o amigo LeBron James.

“Eu vou correr para cima dele”, disse Green. “Porque eu sempre fiz isso com meu irmão mais velho quando jogávamos. Então, sempre tem um certo desdenho público sobre a amizade entre LeBron James e eu. Eu tento acabar com ele (em quadra) mais do que contra qualquer um. Eu o derrubo mesmo. E vice versa. É isso. Então, eu estou muito mais apto para ir para cima dele (Thompson) do que Kyrie”.

Draymond Green entende que muitas críticas acontecem por sua amizade com LeBron James, mas jamais fez “corpo mole” só pela amizade. De acordo com o astro do Warriors, é preciso separar o que acontece em quadra e fora dela. Mas a saída de Klay Thompson para o Mavericks não chega a ser um problema dentro daquilo que construíram juntos.

“Foi um divórcio feliz, se é que tenha sido um”, afirmou. “Muitos divórcios são terríveis. Mas não é o caso aqui. Eu nem chego a classificar como um. É apenas um novo capítulo em nossas vidas. É uma oportunidade para Stephen Curry e eu, então vamos ver o que conseguimos juntos”.

A amizade entre Green e James é conhecida há muitos anos, mesmo após desentendimentos e até jogadas mais duras em quadra. Então, o ala-pivô do Warriors utiliza a ideia para justificar seu futuro comportamento diante de Thompson.

Mas o mesmo acontece com Stephen Curry em relação ao seu antigo colega. Para Curry, uma coisa é ver Thompson. Outra, é quando o enfrentar.

“Você é amigo primeiro, colega de time depois. Então, é assim que são as relações e como elas sempre serão. Eu gostaria que fossem as duas coisas, mas eu amo Klay. Eu vou respeitar o cara por 78 jogos durante o ano. Não estou dizendo que vou torcer por ele, mas vou acompanhar seus jogos. Mas nas outras quatro partidas que vamos nos enfrentar, estarei pronto para ir para cima dele”.

Será a primeira temporada em que Curry, Green e Thompson não estarão juntos. Apesar de cada um iniciar a carreira em temporadas diferentes, eles sempre estiveram no Warriors. Então, em 2024/25, os dois primeiros terão um gosto diferente contra alguém que ajudou a construir uma história pela equipe californiana.

