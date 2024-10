JJ Redick estipula meta de bolas de três por jogo do Lakers

O técnico JJ Redick já estipulou uma meta de bolas de três pontos por jogo do Los Angeles Lakers na próxima temporada da NBA. Estreante no cargo, o treinador quer dar mais atenção aos arremessos do perímetro. No duelo de pré-temporada contra o Phoenix Suns, no último domingo (6), já vimos essa mudança. Na derrota por 118 a 114, o time angelino tentou 40 bolas de três, mas com apenas 11 acertos (27,5% de aproveitamento). No entanto, esse número está abaixo do que Redick espera ver em 2024/25.

“Se você olhar para isso, para nós e nosso grupo, tentar 40 arremessos de três no jogo é algo promissor. Mas eu quero mais. Espero que possamos chegar a 50 arremessos, mas 40 é bom”, afirmou Redick, após a partida.

O número desejado pelo treinador do Lakers é, acima de tudo, ousado. Para não dizer improvável de ser alcançado. Para se ter uma ideia, 50 bolas de três por partida seria a maior marca da história da NBA. O recorde pertence ao Houston Rockets, que, na temporada 2018/19, tentou 45,4 arremessos do perímetro por jogo.

Na última temporada, por exemplo, o Boston Celtics liderou a liga com uma média de 42,5 tentativas de bolas de três por jogo. O atual campeão da NBA, aliás, arremessou pelo menos 50 vezes do perímetro em 11 partidas. No entanto, o elenco do Celtics é recheado de bons arremessadores.

O Lakers, por sua vez, foi o terceiro time que menos tentou bolas de três pontos, em 2023/24, com uma média de 31,4 por jogo. Além disso, a equipe foi a sétima pior em cestas do perímetro (11,8 por partida). Mesmo assim, alguns atletas angelinos se destacaram no quesito. Três titulares – Rui Hachimura (42,2%), D’Angelo Russell (41,5%) e LeBron James (41,%) – tiveram ótimos aproveitamentos nos arremessos de longa distância.

Como atleta, Redick era um especialista nas bolas de três pontos. Em 15 temporadas na NBA, ele alcançou um aproveitamento de 41,5% do perímetro. Foram 2,1 cestas em cinco tentativas por jogo. Além disso, em sete campanhas, o ex-ala-armador converteu mais de 40% das bolas de três que tentou.

Mudanças drásticas

JJ Redick iniciou sua passagem pelo Lakers com mudanças drásticas nos treinos e no estilo de jogo do time. De acordo com Dan Woike, do jornal Los Angeles Times, os treinamentos abordam “mais basquete ao vivo”. Ou seja, contam com mais jogadas de um contra um ou três contra três. Portanto, uma mudança considerável em relação ao antecessor Darvin Ham.

“Esses treinos são o primeiro passo na relação entre JJ Redick, sua comissão técnica e os jogadores. A primeira impressão pode dar uma ideia de como o novo técnico vai trabalhar. Os treinos têm envolvido mais basquete ao vivo, como jogos de um contra um e três contra três. Isso é uma novidade. Afinal, com o técnico anterior, o foco era mais em treinos individuais e sem competição”, completou.

Em entrevista recente, o novo treinador falou sobre as alterações nos treinos. Segundo ele, além dos aspectos individuais, um plano para desenvolvimento tático e leituras do jogo está sendo implementado. Além disso, JJ Redick criticou o estilo de jogo do Lakers nas últimas duas campanhas, que priorizava a individualidade de LeBron e Davis.

“Acho que, de maneira geral, o que estamos tentando construir é holístico. Muitas vezes, quando as pessoas falam sobre desenvolvimento de jogadores, falam sobre controle de bola, arremesso e passe. Certamente, a mecânica de jogar basquete é importante no processo. Mas, há a tática, que envolve leituras de jogo, incorporação de vídeos e análises. Um dos problemas no ano passado foi que a equipe jogou muito basquete aleatório”, concluiu.

