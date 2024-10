“Reed Sheppard é o mais próximo de Stephen Curry”, diz jornalista

Para muitos jornalistas, Reed Sheppard é o jogador com mais chances de ser o calouro do ano na NBA, mas uma comparação vem acontecendo cada vez mais: Stephen Curry. De acordo com o repórter Tom Haberstroh, que colabora com a ESPN, além de outras mídias, garante que novato do Houston Rockets é tudo isso.

“Ele não é Stephen Curry, mas Reed Sheppard é a coisa mais próxima que vimos dele em muito tempo”, afirmou.

Por enquanto, Sheppard será reserva no Rockets. Especialmente em seu primeiro ano, pois o time texano conta com Jalen Green e Fred VanVleet para o perímetro. Mas o certo é que ele deverá ganhar espaço ao longo da temporada. Apesar de sair do banco, o calouro terá muitos minutos logo de cara.

Segundo seu colega Cam Whitmore, ele é justamente o que Haberstroh afirmou: uma versão de Stephen Curry.

“Eu vejo um pouco de Stephen Curry nele”, disse Whitmore. “Não estou tentando exagerar, mas é um grande jogador. Ele sabe fazer a leitura do defensor. Enquanto isso, na defesa, ele sabe encontrar a bola. Eu falei sobre isso na Summer League. Ele será um grande jogador na NBA”.

Em seu único ano no basquete universitário, Reed Sheppard foi muito bem por Kentucky. Foram 12.5 pontos, 4.5 assistências, 4.1 rebotes, além de 2.5 roubos de bola. Mas quando o assunto é o arremesso do perímetro, ele mostrou muita precisão: 52.1%. Em 144 tentativas, o jogador acertou nada menos que 75.

Não por menos, Sheppard foi a terceira escolha do Draft de 2024.

Claro que comparações com ídolos da NBA nem sempre funcionam quando um jogador deixa o basquete universitário, mas o armador tem talento. De acordo com o técnico Ime Udoka, ele é muito mais do que um arremessador de três pontos.

“Gosto dele por seu jogo completo”, afirmou Udoka. “Claro, seu arremesso chama muito a atenção, mas ele é muito competitivo, tem um grande QI de basquete. Já conversei com seus pais, então a gente sabe de uma coisa: ele foi ensinado da forma certa. Eu amo o que vejo dele hoje”.

Enquanto ele faz apenas suas primeiras apresentações pelo Rockets na pré-temporada da NBA, Sheppard mostra talento nos dois lados da quadra. Na derrota para o Utah Jazz, na noite de segunda-feira, seu arremesso não caiu como esperava. Foram dois acertos em sete tentativas, enquanto errou as quatro do perímetro. No entanto, Reed Sheppard colecionou quatro pontos, três rebotes, três assistências, dois tocos e um roubo de bola em 20 minutos de ação.

Aos poucos, o calouro prova que ele não vive apenas do arremesso de três e que pode contribuir em diversas áreas no Rockets. Sheppard, de 20 anos, está em um time que não tem pressão por vencer, o que deve ajudar muito em sua transição.

