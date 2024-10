Power Ranking da NBA 2024/25 do Jumper Brasil – Parte 3

Seja bem-vindo à terceira parte do Power Ranking prévio do Jumper Brasil a caminho da temporada 2024/25 da NBA. A votação que organizamos para ranquear as melhores equipes da liga antes do início da nova campanha, será uma novidade, publicada semanalmente quando os jogos começarem. Nesta terça-feira, trouxemos as equipes que estão da 20ª até a 16ª posição.

A lista também serve como uma espécie de projeção. O ranking será atualizado pelo site ao longo da temporada, mas começa contando com a opinião de todos os redatores, além de produtores de conteúdo parceiros e convidados especiais. A ideia, acima de tudo, é reunir as mais diferentes visões para uma projeção completa da próxima campanha.

Sendo assim, vamos explicar o formato e revelar as pessoas que votaram e montaram o primeiro Power Ranking do Jumper Brasil para a temporada 2024/25 da NBA.

Publicidade

Os votantes e o formato

Esse ranking conta com 18 votantes. A pergunta foi simples: Se você fosse fazer um Power Ranking dos 30 times da NBA antes da temporada 2024/25 começar, como ele seria formado?

O formato é simples: as posições de cada time valem pontos. O líder somou 30 pontos em cada voto, e assim se sucedeu até a chegada do 30ª lugar, que levou apenas um ponto. Na lista, grande parte da equipe de redação do Jumper Brasil, além de vários produtores de conteúdo parceiros do site que foram convidados. Então, os participantes:

Publicidade

Por fim, sem mais delongas, vamos para a terceira parte do Power Ranking do Jumper Brasil para a temporada 2024/25 da NBA. Aliás, é bom lembrar que a quarta parte dessa lista será publicada na próxima quinta (10).

20. Houston Rockets – 223 pontos

Pos Jogador Altura Idade Salário* PG Fred VanVleet 1.83 30 42.8 SG Jalen Green 1.93 22 12.4 SF Dillon Brooks 1.98 28 22.2 PF Jabari Smith Jr. 2.11 21 9.7 C Alperen Sengun 2.11 22 5.4 PG Amen Thompson 2.01 21 9.2 PG Aaron Holiday 1.88 22 4.7 SG Reed Sheppard 1.88 20 10.0 SG Jeenathan Williams** 1.90 26 – SF Cam Whitmore 2.01 20 3.3 SF Jae’Sean Tate 1.93 28 7.0 SF Jack McVeigh** 2.08 28 – PF Tari Eason 2.03 23 3.6 PF Jeff Green 2.03 38 8.0 PF N’Faly Dante** 2.13 24 – C Steven Adams 2.11 31 12.6 C Jock Landale 2.11 28 8.0

*US$ em milhões

** Two-Way

Publicidade

Quem chegou: Reed Sheppard, Jack McVeigh (TW), N’Faly Dante (TW)

Quem saiu: AJ Griffin, Boban Marjanovic, Reggie Bullock

Técnico: Ime Udoka

Melhores posições: Heber Costa (14ª) e Lucas Piona (17ª)

Piores posições: Guilherme Lima e Renan Dourado (20ª)

Projeção

Em meio a muitos figurões cercados de dúvidas, o Houston Rockets é uma das equipes mais promissoras do Oeste atualmente. A disputa com o Warriors por uma vaga no play-in de 2023/24 já mostrou as qualidades de um bom núcleo jovem, que segue crescendo ainda mais. Mas existe uma grande questão: como fazer com que Jalen Green e Alperen Sengun consigam ter seus melhores momentos em quadra ao mesmo tempo?

Publicidade

Esse é o tipo de dúvida que, em um estágio mais avançado, pode ser a linha tênue entre um contender consolidado e uma equipe forte que não consegue consistência no mais alto nível. A campanha passada teve dois capítulos: o primeiro com o brilho do turco, que poderia até mesmo ter sido All-Star. Green não começou bem a campanha, mas cresceu justamente quando o turco sofreu grave lesão no joelho e tornozelo. Então, fazer com que esses dois momentos se unam mais em 2024/25 será vital para uma chegada ao play-in ou até aos playoffs.

O elenco é quase o mesmo da última campanha. Mas o bom calouro Reed Sheppard merece atenção. A terceira escolha do Draft ataca um ponto fraco do time do ano passado: o espaçamento. Steven Adams também é um reforço para uma equipe que não teve um pivô reserva consistente no ano passado. Aliando isso ao segundo ato de Amen Thompson e Cam Whitmore, à evolução constante de Tari Eason e Jabari Smith e, por fim, à ajuda de veteranos como VanVleet, Brooks e Green, pode ser um bom time.

Publicidade

Leia mais!

19. Los Angeles Clippers – 225 pontos

Pos Jogador Altura Idade Salário* PG James Harden 1.96 34 36.6 SG Terance Mann 1.96 27 11.4 SF Kawhi Leonard 2.01 33 49.2 PF Derrick Jones Jr. 1.96 27 9.5 C Ivica Zubac 2.13 27 11.7 PG Kris Dunn 1.91 30 5.1 PG Bones Hyland 1.92 23 4.1 PG Kevin Porter Jr. 1.93 24 2.2 SG Norman Powell 1.90 31 19.2 SG Cam Christie 1.96 19 1.1 SF Amir Coffey 2.01 27 3.9 SF Jordan Miller** 1.96 24 – SF Trentyn Flowers** 2.01 19 – PF Nicolas Batum 2.03 35 4.6 PF Kobe Brown 2.01 24 2.5 PF P.J Tucker 1.96 39 11.5 C Mo Bamba 2.13 26 2.0

Quem chegou: Derrick Jones Jr., Nicolas Batum, Kris Dunn, Mo Bamba, Kevin Porter Jr., Cam Christie e Trentyn Flowers (TW)

Quem saiu: Paul George, Russell Westbrook, Mason Plumlee, Daniel Theis, Brandon Boston Jr., Moussa Diabate e Xavier Moon

Técnico: Tyronn Lue

Melhores posições: Guilherme Lima (11ª) e Arthur Correa (14ª)

Piores posições: Gabriel Martins (21ª) e Antonio Gomes (22ª)

Projeção

Na 19ª posição do Power Ranking da NBA do Jumper Brasil em 2024/25 está o Los Angeles Clippers.

Publicidade

Desde que Kawhi Leonard e Paul George chegaram em 2019/20, nunca houve uma expectativa tão baixa sobre a franquia da Califórnia. Afinal, o ala assinou com o Philadelphia 76ers, com o Clippers focado nas nuances financeiras que compõem o novo CBA. Sem título, o término da dupla foi melancólico, sobretudo. Eles só jogaram os playoffs completos, de forma saudável, uma vez, há quatro anos. Um título que, em algum momento, pareceu certo jamais chegou.

A equipe também perdeu Russell Westbrook após um péssimo playoff em 2023/24. Ainda assim, foi um mercado amplo para uma franquia que focou em quantidade para substituir alguns de seus líderes. Derrick Jones Jr, por exemplo, vem de um ano ótimo como peça central do finalista Dallas Mavericks. Atlético, ele deve ser o principal defensor de alas na equipe, poupando Kawhi e lhe cedendo ainda mais protagonismo ofensivo substituindo George.

Publicidade

Do mesmo modo, Kris Dunn vem de um bom ano no Utah Jazz. Ele é um exímio defensor de ponto de ataque. Nicolas Batum ajudará nas duas frentes em seu retorno, como bom defensor, arremessador e conector. Ainda assim, é uma equipe pior do que a de outros anos. Sem George, Kawhi terá que ficar saudável em quase 100% do tempo e Harden precisará ser uma força ofensiva mais consistente na pontuação. O técnico Tyronn Lue tem um bom núcleo de coadjuvantes, mas Los Angeles segue dependendo de coisas que não têm dado certo nos últimos anos.

18. Miami Heat – 240 pontos

Pos Jogador Altura Idade Salário* PG Terry Rozier 1.85 30 24.9 SG Tyler Herro 1.96 24 29.0 SF Jimmy Butler 2.01 34 48.7 PF Nikola Jovic 2.08 21 2.4 C Bam Adebayo 2.06 27 34.8 PG Josh Richardson 1.96 30 3.3 PG Alec Burks 1.98 33 3.3 PG Dru Smith** 1.90 26 – SG Duncan Robinson 2.01 30 19.4 SG Pelle Larsson 1.96 23 1.1 SG Josh Christopher** 1.96 22 – SF Jaime Jaquez Jr. 1.98 23 3.6 PF Haywood Highsmith 2.01 27 5.2 PF Keshad Johnson** 1.98 23 – C Kel’el Ware 2.13 20 4.6 C Kevin Love 2.03 35 3.8 C Thomas Bryant 2.18 27 3.3

Quem chegou: Kel’el Ware, Alec Burks, Pelle Larsson, Josh Christopher (TW), Keshad Johnson (TW) e Dru Smith (TW)

Quem saiu: Caleb Martin, Delon Wright, Patty Mills, Jamal Cain, Orlando Robinson, Cole Swider e Alondes Williams

Técnico: Erik Spoelstra

Publicidade

Melhores posições: Gustavo Freitas (12ª) e Lucas Coppi (16ª)

Piores posições: Heber Costa e Arthur Correa (21ª)

Projeção

Novamente, o Miami Heat sai de uma offseason sem grandes reforços no elenco. No entanto, isso não significa sair sem protagonismo. É verdade que, mais uma vez, a franquia perdeu um ou mais grandes alvos no mercado. Dessa vez, foi DeMar DeRozan, assim como aconteceu com Damian Lillard, Kevin Durant, Bradley Beal e outros. Mas a grande questão foi o problema interno que o presidente da franquia, Pat Riley, gerou cobrando Jimmy Butler, Tyler Herro e outros.

Publicidade

Isso levou a decisão de não estender o contrato de Butler que pode estar mais motivado do que nunca a mostrar que merece um novo acordo. E é aqui que mora algum otimismo dentro da franquia. O ala tenta se mostrar mais focado. Então, juntando seu ímpeto com Bam Adebayo que promete mais bolas de três e expectativa de maior saúde para um elenco profundo, pode ser um time mais competitivo.

Todos sabem que não se pode duvidar dessa equipe. Isso porque o Heat já mostrou mais de uma vez que pode ser competitivo. Por outro lado, é mais uma temporada que começa com a sensação de que o topo do Leste se fortaleceu, enquanto Miami estagnou. Fique de olho em Kel’el Ware. O pivô calouro é bom protetor de aro, chuta de três e pode ser uma boa novidade ao nível de Jaime Jaquez Jr no ano passado. Por fim, deve ser uma campanha decisiva para o time e sua estrutura atual.

Publicidade

17. Golden State Warriors – 257 pontos

Pos Jogador Altura Idade Salário* PG Stephen Curry 1.88 36 55.7 SG Brandin Podziemski 1.93 21 3.5 SF Jonathan Kuminga 2.01 21 7.6 PF Draymond Green 1.98 34 24.1 C Trayce Jackson-Davis 2.06 24 1.8 PG De’Anthony Melton 1.91 26 12.8 PG Reece Beekman** 1.91 22 – PG Pat Spencer 1.91 28 – SG Buddy Hield 1.93 31 8.7 SG Gary Payton II 1.88 31 9.1 SG Lindy Waters III 1.98 27 2.1 SF Andrew Wiggins 2.01 29 26.2 SF Moses Moody 1.96 22 5.8 PF Kyle Anderson 2.06 30 8.7 PF Gui Santos 1.98 22 1.8 C Kevon Looney 2.06 28 8.0 C Quinten Post** 2.13 24 –

Quem chegou: De’Anthony Melton, Kyle Anderson, Buddy Hield, Lindy Waters III, Quinten Post (TW) e Reece Beekman (TW)

Quem saiu: Klay Thompson, Chris Paul, Dario Saric, Lester Quinones, Usman Garuba e Jerome Robinson

Técnico: Steve Kerr

Melhores posições: Lucas Piona (14ª) e Higor Goulart (15ª)

Piores posições: Matheus Carvalho e Lucas Coppi (18ª)

Projeção

O Golden State Warriors é o 17ª colocado do Power Ranking da NBA 2024/25 do Jumper Brasil.

Publicidade

Nada foi mais marcante na offseason do Warriors do que a saída de Klay Thompson. Isso é simbólico. Sobretudo, após o fracasso de 2023/24. A saída de um ídolo como ele pode marcar um divisor de águas. O ala ainda era capaz de ser uma boa segunda fonte ofensiva, mas não em todas as noites. A inconsistência foi a marca do histórico arremessador no último ano e meio, assim como sua defesa, cada vez menos impactante.

Ainda assim, sua chegada foi muito comemorada em Dallas e seu valor foi reconhecido no mercado com a maior troca da história da NBA, envolvendo seis times. Como resultado, o Warriors conseguiu as assinaturas de Buddy Hield, um especialista em três pontos, e Kyle Anderson, alguém com alto QI e capacidade defensiva, que pode replicar alguns dos melhores momentos de Draymond Green. Além disso, chegou o ótimo De’Anthony Melton, jogador de duas vias, além do bom arremessador Lindy Waters.

Publicidade

No entanto, não é um “pacotão de reforços” que fará o Golden State ser um contender. Aliás, isso foi admitido por pessoas da própria franquia, que garantem que o Warriors está atento para possíveis trocas. Então, é uma corrida contra o tempo para maximizar os últimos três ou quatro anos de Curry na NBA. O time atual vai competir, mas vai precisar de um grande upgrade para que os incríveis tempos recentes retornem.

16. Los Angeles Lakers – 260 pontos

Posição Jogador Altura Idade Salário* PG D’Angelo Russell 1.90 28 18.7 SG Austin Reaves 1.96 27 12.9 SF LeBron James 2.06 39 48.7 PF Rui Hachimura 2.03 26 17.0 C Anthony Davis 2.08 31 43.2 PG Gabe Vincent 1.90 28 11.0 PG Jalen Hood-Schiffino 1.98 21 3.8 SG Max Christie 1.98 21 7.1 SG Cam Reddish 2.03 24 2.4 SG Bronny James 1.88 19 1.2 SF Dalton Knecht 1.96 23 3.8 SF Maxwell Lewis 2.01 22 1.9 SF Armel Traoré** 2.03 21 – PF Jarred Vanderbilt 2.03 25 10.7 PF Colin Castleton** 2.11 24 – C Jaxson Hayes 2.13 24 2.4 C Christian Wood 2.03 28 3.0 C Christian Koloko** 2.16 24 –

Quem chegou: Dalton Knecht, Bronny James, Christian Koloko (TW) e Armel Traoré (TW)

Quem saiu: Taurean Prince, Spencer Dinwiddie e Skylar Mays

Técnico: JJ Redick

Publicidade

Melhores posições: Gabriel Martins (11ª) e Guilherme Murozaki (14ª)

Piores posições: Higor Goulart e Nely Brito (20ª)

Projeção

Lakers, Warriors, Heat, Clippers. Times com grandes jogadores que, para muitos, se encontram em queda. O Lakers foi o melhor dessa lista, mas talvez tenha sido quem saiu mais derrotado da offseason. Trae Young e Donovan Mitchell eram alvos do time para o período antes de 2023/24 acabar. Depois, quando LeBron aceitou receber um salário menor, vieram rumores sobre James Harden, Klay Thompson, DeMar DeRozan. Mas nenhum deles foi contratado.

Publicidade

Não há dúvida que LeBron James e Anthony Davis ainda são uma das melhores duplas da NBA. Da mesma forma, não há dúvida de que a administração da franquia é uma das piores da liga. Em meio a um momento diferente do Lakers, JJ Redick começa seu trabalho como novo técnico. Uma aposta interessante em um analista inteligente, que conhece o vestiário da liga, amigo dos melhores jogadores, mas que terá que provar sua teoria na prática no provável pior ambiente para isso.

A maior esperança para o time de Los Angeles ainda será ter jogadores mais saudáveis em elenco que, afinal, teve poucas mudanças. O calouro Dalton Knecht é um bom arremessador, uma necessidade clara do Lakers. Inclusive, a evolução de Max Christie e Maxwell Lewis pode ser muito bem-vinda.

Publicidade

Além disso, ao longo da campanha, Bronny James não terá grande espaço. Por fim, ainda é pouco para sonhar com um título. As esperanças seguem sendo encontrar uma troca que eleve o patamar do time. Mas onde ela está? Então, essa é a grande questão para o Lakers de 2024/25.

Ranking até agora

Por fim, essas são as posições já divulgadas até agora do Power Ranking do Jumper Brasil para a temporada 2024/25 da NBA. Portanto, a parte quatro terá as equipes que estão da 15ª até a 11ª colocação.

Publicidade

16. Los Angeles Lakers: 260 pontos

17. Golden State Warriors: 257 pontos

18. Miami Heat: 240 pontos

19. Los Angeles Clippers: 225 pontos

20. Houston Rockets: 223 pontos

21. San Antonio Spurs: 182 pontos

22. Atlanta Hawks: 163 pontos

23. Toronto Raptors: 137 pontos

24. Utah Jazz: 123 pontos

25. Chicago Bulls: 111 pontos

26. Charlotte Hornets: 84 pontos

27. Detroit Pistons: 79 pontos

28. Portland Trail Blazers: 60 pontos

29. Washington Wizards: 37 pontos

30. Brooklyn Nets: 31 pontos

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA