Power Ranking da NBA 2024/25 do Jumper Brasil – Parte 2

Seja bem vindo a segunda parte do Power Ranking prévio do Jumper Brasil a caminho da temporada 2024/25 da NBA. A votação que organizamos para ranquear as melhores equipes da liga antes do início da nova campanha, será uma novidade, publicada semanalmente quando os jogos começarem. Hoje, traremos as equipes que estão da 25ª até a 21ª posição da lista.

A lista também serve como uma espécie de projeção. O ranking será atualizado pelo site ao longo da temporada, mas começa contando com a opinião de todos os redatores, além de produtores de conteúdo parceiros e convidados especiais. A ideia, acima de tudo, é reunir as mais diferentes visões para uma projeção completa da próxima campanha.

Sendo assim, vamos explicar o formato e revelar as pessoas que votaram e montaram o primeiro Power Ranking para a temporada 2024/25 da NBA.

Os votantes e o formato

Esse ranking conta com 18 votantes. A pergunta foi simples: Se você fosse fazer um Power Ranking dos 30 times da NBA antes da temporada 2024/25 começar, como ele seria formado?

O formato é simples: as posições de cada time valem pontos. O líder somou 30 pontos em cada voto, e assim se sucedeu até a chegada do 30ª lugar, que levou apenas um ponto. Na lista, grande parte da equipe de redação do Jumper Brasil, além de vários produtores de conteúdo parceiros do site que foram convidados. Então, os participantes:

Por fim, sem mais delongas, vamos a segunda parte do Power Ranking do Jumper Brasil para a temporada 2024/25 da NBA. Aliás, é bom lembrar que a terceira parte dessa lista será publicada na próxima terça (8).

25. Chicago Bulls – 111 pontos

Pos Jogador Altura Idade Salário* PG Josh Giddey 2.03 21 8.3 SG Coby White 1.96 24 12.0 SF Zach LaVine 1.96 29 43.0 PF Patrick Williams 2.01 23 18.0 C Nikola Vucevic 2.08 33 20.0 PG Ayo Dosunmu 1.96 24 7.0 PG Lonzo Ball 1.98 26 21.3 PG Jevon Carter 1.85 28 6.5 PG D.J Steward** 1.88 22 – SG Dalen Terry 2.01 22 3.5 SG Chris Duarte 1.98 27 5.8 SF Julian Phillips 2.03 20 1.8 SF Onuralp Bitim 1.98 25 1.8 PF Matas Buzelis 2.08 19 5.1 PF Torrey Craig 2.01 33 2.8 C Jalen Smith 2.08 24 8.5 C Adama Sanogo** 2.06 22 –

*US$ em milhões

** Two-Way

Quem chegou: Josh Giddey, Matas Buzelis, Jalen Smith, Chris Duarte e D.J Steward (TW)

Quem saiu: DeMar DeRozan, Alex Caruso, Andre Drummond, Javonte Green, Andrew Funk e Henri Drell

Técnico: Billy Donovan

Melhores posições: Gustavo Lima e Gustavo Freitas (22ª)

Piores posições: Matheus Carvalho (28ª) e William Wallace (27ª)

Projeção

Apesar da dificuldade em tomar uma posição firme sobre o que está fazendo na NBA, é verdade que o Chicago Bulls, ao menos, deu um passo para trás. O pouco que conseguiu em ativos nas trocas de DeMar DeRozan e Alex Caruso diz muito sobre uma franquia que desvalorizou seus melhores jogadores por insistir em uma união que não levou a nada nos últimos anos. Ainda assim, o elenco não é tão ruim a ponto de tirá-los de uma eventual briga por play-in.

Então, pode ser mais uma campanha onde Chicago tenta fazer um pouco das duas coisas. Competir ainda não está fora de cogitação, enquanto nomes como Zach LaVine e Nikola Vucevic ainda estão lá. Aliás, Lonzo Ball vai retornar também, após anos parado. Revalorizar esses nomes seria importante, sobretudo para conseguir mais ativos de Draft para o movimento jovem que começa a imperar na franquia nesta campanha.

E é óbvio que desenvolver os jovens também está no cronograma. Afinal, Coby White pode assumir o papel de protagonista da equipe na NBA, de fato? Enquanto isso, Josh Giddey terá um melhor encaixe em Illinois do que teve em Oklahoma? Mas quantos minutos o calouro Matas Buzelis jogará? Patrick Williams, enfim, vai se consolidar? Existem muitas questões para um time que segue com muitas frentes, mas precisa desesperadamente ter sucesso em alguma delas.

24. Utah Jazz – 123 pontos

Posição Jogador Altura Idade Salário* PG Keyonte George 1.94 20 4.1 SG Collin Sexton 1.87 25 18.3 SF Lauri Markkanen 2.13 27 14,1 PF Taylor Hendricks 2.06 20 5.8 C John Collins 2.06 26 26.6 PG Isaiah Collier 19 1.93 2.5 PG Patty Mills 36 1.88 3.3 PG Jason Preston** 25 1.91 – SG Jordan Clarkson 32 1.93 14.1 SG Johnny Juzang 23 2.01 3.1 SF Cody Williams 19 2.01 5.5 SF Svi Mykhailiuk 27 2.01 3.5 SF Brice Sensabaugh 20 1.98 2.6 PF Kyle Filipowski 20 2.13 3.0 PF Micah Potter** 26 2.08 – C Walker Kessler 23 2.16 3.0 C Drew Eubanks 27 2.06 5.0 C Oscar Tshiebwe** 24 2,06 –

Quem chegou: Cody Williams, Svi Mykhailiuk, Isaiah Collier, Drew Eubanks, Kyle Filipowski, Patty Mills e Oscar Tshiebwe (TW)

Quem saiu: Kris Dunn, Talen Horton-Tucker, Omer Yurtseven, Darius Bazley, Kira Lewis Jr, Luka Samanic, Kenneth Lofton Jr

Técnico: Will Hardy

Melhores posições: Lucas Marques e Lucas Coppi (22ª)

Piores posições: Heber Costa e Guilherme Murozaki (27ª)

Projeção

O Jazz poderia ter chegado ao play-in em alguma das últimas duas temporadas. Mas, em ambas, trocou jogadores importantes na trade deadline para seguir o cronograma de reconstrução após as trocas de Donovan Mitchell e Rudy Gobert. De forma bem simplista, é assim que a temporada 2024/25 pode ser planejada novamente pela franquia de Salt Lake City.

Apesar de não ter trocado Lauri Markkanen e até lhe dado uma extensão máxima, Utah tem muitos nomes no mercado, como Jordan Clarkson, John Collins e rumores até de Collin Sexton e Walker Kessler. Por outro lado, três calouros estão chegando, com o Jazz sendo um dos times que conseguiu mais valor no Draft, com Isaiah Collier, Kyle Filipowski e Cody Williams.

A equipe está em um cronograma lento, que ainda não abraçou uma coisa nem outra de forma muito clara. Mas existe valor em Keyonte George, que é um dos bons jovens promissores menos falados da liga. Além disso, Will Hardy é um ótimo técnico, e o GM Danny Ainge já fez o mesmo trabalho de uma reconstrução menos radical em Boston, que funcionou. Mas ter progresso e sair dessa zona intermediária, seja para onde for, seria importante em 2024/25.

23. Toronto Raptors – 137 pontos

Pos Jogador Altura Idade Salário* PG Immanuel Quickley 1.90 25 32.5 SG Gradey Dick 1.98 20 4.7 SF RJ Barrett 1.98 24 25.8 PF Scottie Barnes 2.01 23 10.1 C Jakob Poeltl 2.13 28 19.5 PG Davion Mitchell 1.88 25 6.4 PG Jamal Shead 1.83 22 1.8 PG D.J Carton** 1.91 24 – SG Ja’Kobe Walter 1.93 19 3.4 SG Garrett Temple 1.96 38 3.3 SF Bruce Brown 1.93 28 23.0 SF Ochai Agbaji 1.96 24 4.3 PF Kelly Olynyk 2,11 33 12.8 PF Chris Boucher 2.06 31 10.8 PF Jonathan Mogbo 1.98 22 1.8 C Bruno Fernando 2.06 26 2.4 C Ulrich Chomche** 2.08 18 – C Branden Carlson** 2.13 25 –

Quem chegou: Davion Mitchell, Ja’Kobe Walter, Bruno Fernando, Jonathan Mogbo, Jamal Shead, Ulrich Chomche (TW) e Branden Carlson (TW)

Quem saiu: Gary Trent Jr, Sasha Vezenkov, Jordan Nwora, Javon Freeman-Liberty e Malik Williams

Técnico: Darko Rajakovic

Melhores posições: Gustavo Freitas (21ª) e Arthur Correa (22ª)

Piores posições: Antonio Gomes e Lucas Marques (25ª)

Projeção

As trocas de Pascal Siakam e OG Anunoby denunciaram o fim de uma era no Canadá. Mas a próxima já está mais perto do que parece. Afinal, a escolha de Scottie Barnes, ao lado da obtenção de RJ Barrett e Immanuel Quickley, adiantou o rebuild do Raptors em muitos metros. Nas poucas chances que teve, o trio funcionou de forma interessante dentro do sistema coletivo de Darko Rajakovic, que, aliás, fez Toronto bater recordes de assistências em 2023/24.

Mas o quanto isso adianta? A próxima classe do Draft promete muito e, de acordo com essa projeção, a equipe será a 10ª colocada do Leste, no play-in e provavelmente sem uma grande escolha no topo da loteria. Barnes é fantástico, mas adicionar mais um super calouro atraente com certeza seria interessante para a franquia, aumentando a qualidade de um núcleo principal já bem interessante, que ainda tem Gradey Dick, Davion Mitchell e a chegada do arremessador Ja’Kobe Walter.

O elenco também tem alguns veteranos atrativos para o mercado, e que podem ajudar em uma possível empreitada por mais vitórias, como Bruce Brown, Kelly Olynyk e Jakob Poeltl. A grande questão é se esse elenco construído e suas evoluções para o futuro vão gerar muito sucesso a longo prazo sem um outro grande upgrade. A resposta não se dará necessariamente em 2024/25, mas o que for construído agora será vital para o que acontecer no futuro.

22. Atlanta Hawks – 163 pontos

Posição Jogador Altura Idade Salário* PG Trae Young 1.85 25 43.0 SG Dyson Daniels 2.01 21 6.0 SF Zaccharie Risacher 2.06 19 12.5 PF Jalen Johnson 2.03 22 4.5 C Clint Capela 2.08 27 22.2 PG Kobe Bufkin 1.96 20 4.2 PG Keaton Wallace** 1.91 25 – SG Bogdan Bogdanovic 1.96 32 17.2 SG Vit Krejci 2.03 24 2.1 SG Garrison Matthews 1.98 27 2.2 SG Seth Lundy** 1.93 24 – SF David Roddy 1.93 23 2.8 PF De’Andre Hunter 2.08 26 21.6 PF Mouhamed Gueye 2.08 21 1.8 C Onyeka Okongwu 2.08 23 14.0 C Larry Nance Jr 2.03 31 11.2 C Cody Zeller 2.11 26 3.5 C Dominick Barlow** 2.06 21 –

Quem chegou: Zaccharie Risacher, Dyson Daniels, Larry Nance Jr, David Roddy, Cody Zeller, Dominick Barlow (TW) e Keaton Wallace (TW)

Quem saiu: Dejounte Murray, Saddiq Bey, Wesley Matthews, E.J Liddell, Trent Forrest e Dylan Windler

Técnico: Quin Snyder

Melhores posições: Heber Costa (19ª) e Matheus Carvalho (21ª)

Piores posições: Gustavo Freitas e Arthur Correa (24ª)

Projeção

A parceria entre Trae Young e Dejounte Murray teve um fim, como muitas pessoas desejavam após o fracasso do Hawks nos últimos dois anos. Com a sorte de conseguir a improvável primeira escolha do Draft e negociando Murray, Atlanta entra em um processo de Retool. Ou seja, não é uma reconstrução, mas o time está dando cada vez mais espaço para que seus jovens cresçam, evoluam e liderem a franquia ao lado de Trae Young.

A saída de Murray, por exemplo, abre espaço para o ótimo Jalen Johnson. Seu salto em 2023/24 foi incrível, e ele terá ainda mais espaço na próxima campanha como segundo principal jogador da equipe. Dyson Daniels, que chegou do acordo com o New Orleans Pelicans, tem uma segunda chance na NBA muito atrativa. Ele é o tipo de defensor que pode cobrir as deficiências de Young, e que esse Hawks precisou tanto nos últimos anos.

Zaccharie Risacher deve começar como titular, mas precisa mostrar mais do que fez na Summer League, onde se lesionou ainda no segundo jogo. Ao longo da campanha, nomes como Onyeka Okongwu e Vit Krejci também podem ganhar espaço, enquanto Bogdan Bogdanovic e Clint Capela são mais negociáveis. De qualquer forma, é um momento de transição para uma franquia que ainda espera construir um futuro de sucesso sustentável com essa base de jogadores.

21. San Antonio Spurs – 182 pontos

Pos Jogador Altura Idade Salário* PG Chris Paul 1.83 39 10.4 SG Devin Vassell 1.96 24 29.3 SF Harrison Barnes 2.03 32 18.0 PF Jeremy Sochan 2.03 21 5.5 C Victor Wembanyama 2.24 20 12.7 PG Tre Jones 1.85 24 9.1 PG Blake Wesley 1.96 21 2.5 SG Malaki Branham 1.93 21 3.2 SG David Duke Jr.** 1.96 24 – SF Stephon Castle 1.98 19 9.1 SF Julian Champagnie 2.03 23 3.0 SF Sidy Cissoko 2.03 20 1.8 SF Harrison Ingram 1.96 21 – PF Keldon Johnson 2.08 19 5.1 C Zach Collins 2.11 26 16.7 C Sandro Mamukelashvilli 2.11 25 2.1 C Charles Bassey 2.08 23 2.0

Quem chegou: Chris Paul, Harrison Barnes, Stephon Castle e Harrison Ingram (TW)

Quem saiu: Cedi Osman, Dominick Barlow, Devonte Graham e RaQuan Gray

Técnico: Gregg Popovich

Melhores posições: Arthur Correa (12ª) e Antonio Gomes (19ª)

Piores posições: Ricardo Stabolito (23ª) e Heber Costa (25ª)

Projeção

Enfim, o último time da segunda parte do Power Ranking do Jumper Brasil para a temporada 2024/25 da NBA: San Antonio Spurs.

O ano de calouro de Victor Wembanyama foi tudo aquilo e até um pouco mais. A equipe, no entanto, não conseguiu apresentar um grande basquete coletivo na entrada do francês na liga. Porém, ganhou reforços em todas as frentes. Afinal, é importante mostrar que as vitórias estão começando a chegar. E é por isso que a franquia fechou com Chris Paul e Harrison Barnes.

O veterano armador chega para ser o jogador inteligente e de nível, que os texanos acima de tudo, não tiveram em 2023/24. Barnes é uma peça de encaixe fácil em quase todos os times, apesar da fase não ser das melhores. Mas foi uma ótima maneira de reforçar o entorno do talento geracional. Do mesmo modo, a chegada do calouro Stephon Castle é muito interessante. Ótimo defensor, ele ainda precisa se desenvolver no ataque.

Ninguém muito importante saiu, Devin Vassell, Jeremy Sochan, Tre Jones e Keldon Johnson ainda estão lá. Essa equipe pode se dar ao luxo de ter mais um ano de aprendizado, ou pode chocar o Oeste e ir ao play-in. Mas o mais importante já está lá, uma superestrela em ascensão, que pode se tornar a maior de todas da liga em breve. Pular etapas é o tipo de coisa que jogadores como o francês, podem fazer. O Spurs, então, encerra a parte 2 do Power Ranking para a NBA de 2024/25.

Ranking até agora

Por fim, essas são as posições já divulgadas até agora. Portanto, a parte três terá as equipes que estão da 20ª até a 16ª colocação.

21. San Antonio Spurs: 182 pontos

22. Atlanta Hawks: 163 pontos

23. Toronto Raptors: 137 pontos

24. Utah Jazz: 123 pontos

25. Chicago Bulls: 111 pontos

26. Charlotte Hornets: 84 pontos

27. Detroit Pistons: 79 pontos

28. Portland Trail Blazers: 60 pontos

29. Washington Wizards: 37 pontos

30. Brooklyn Nets: 31 pontos

