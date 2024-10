Boletim de rumores e trocas da NBA (02/10/2024)

Bem-vindo à edição de 02 de outubro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Nets não deve negociar extensão prévia com Cam Thomas

Cam Thomas começa a pré-temporada como uma das esperanças do Brooklyn Nets para ser um time mais empolgante. E, além disso, vai ter uma motivação pessoal importante: um novo contrato. O ala-armador é elegível a uma extensão prévia até o primeiro dia da campanha, mas o acerto não deve sair. Segundo Brian Lewis, do jornal New York Post, a franquia não tem planos de negociar um alongamento antes do prazo.

Nenhuma das partes falou sobre o assunto durante as entrevistas de reapresentação do time. O jovem pontuador, no entanto, sinalizou na offseason que gostaria de resolver a questão de forma antecipada. E deu uma declaração sugestiva no primeiro atendimento à imprensa da temporada. “Sinto que já não tenho nada a provar, pois mostrei o meu talento várias vezes em minha passagem aqui”, cravou Thomas.

Publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

No Celtics, Lonnie Walker aceita fazer jogos na G League

O Boston Celtics surpreendeu a NBA depois de fechar a contratação de Lonnie Walker. O ala-armador desembarcou nos atuais campeões com um vínculo de exibição, então não está garantido no time. Vai brigar por uma vaga no período de pré-temporada e, ainda que consiga, não deverá ter muito espaço na rotação. Ele declarou que, para seguir na equipe, está disposto até a jogar na G League.

“Brad [Stevens, presidente de operações] me avisou que existe a possibilidade de passar algum tempo na G League. E, a princípio, eu não tenho problema com isso. Você precisa encarar como uma motivação, seguir trabalhando e se manter pronto para jogar. Afinal, tenho que vir aqui e merecer a minha vaga nesse time”, disse um determinado Walker.

Publicidade

Recordista da Euroliga recebeu interesse de times da NBA

Nigel Hayes-Davis é um jogador pouco conhecido no meio da NBA, mas está em alta no basquete europeu. O ala fez uma ótima temporada pelo Fenerbahçe e virou o primeiro jogador a fazer 50 pontos em uma partida da Euroliga. Isso chamou a atenção. Tanto que ele revelou que, antes de renovar com os turcos, recebeu sondagens dos EUA.

“Eu vou seguir aqui porque não assinei com nenhum time da NBA. Algumas coisas na vida são simples assim. Recebi interesse de algumas equipes, mas não aconteceu e o motivo não vem ao caso. Sempre disse que quero ficar mais perto da minha família e amigos. Por isso, sempre vou considerar essa oportunidade”, afirmou Hayes-Davis.

Publicidade

GM do Nuggets vai tentar extensão prévia com Aaron Gordon

Aaron Gordon se reapresentou para o período de preparação do Denver Nuggets com muita confiança. E, mais do que isso, pode garantir mais um ótimo contrato antes do início da temporada. O titular vai abrir o último ano garantido do seu vínculo e, assim, tornou-se elegível a uma extensão prévia. O gerente-geral Calvin Booth avisou que o time do Colorado vai tentar encaminhar o acordo.

“Eu espero ter conversas bem produtivas com os representantes de Aaron nas próximas semanas. E, com isso, vamos ser capazes de fechar um acordo. É claro que não posso garantir nada, mas garanto que queremos Aaron conosco por muito tempo”, cravou o dirigente. O ala-pivô pode receber um contrato máximo de US$143 milhões por quatro temporadas.

Publicidade

Gordon, de 29 anos, foi uma das peças importantes do Nuggets na conquista do título da NBA em 2023. Ele registrou médias de 14,3 pontos, 7,3 rebotes e 4,4 assistências nos playoffs desse ano. Além disso, acertou mais de 58% dos seus arremessos de quadra.

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– O ala-armador Hamidou Diallo, para começar, vai dar sequência à carreira na China. Depois de receber interesse do Milwaukee Bucks, o veterano chegou a um acordo até o fim da próxima temporada com o Shanxi Loongs.

Publicidade

– Boban Marjanovic também acertou a sua saída da NBA, mas esse afastamento pode ser rápido. Ou, pelo menos, existe a possibilidade de ser. Afinal, o gigante sérvio incluiu uma opção de liberação para a NBA em uma breve janela em dezembro.

– Enquanto isso, o ala-pivô Isaiah Mobley foi uma das adições de última hora do elenco de pré-temporada do Philadelphia 76ers. O MVP da final da Summer League de 2023 vai disputar uma vaga no time durante o período de treinos.

Publicidade

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 02/10, você lembra de RaiQuan Gray? Pois o ex-pivô do Chicago Bulls está de malas prontas para a Grécia e vai jogar pelo AEK Atenas na próxima temporada.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA