Site indica trocas para Warriors antes da temporada da NBA

O Golden State Warriors passou por algumas mudanças importantes na atual offseason. No entanto, não são exatamente aquelas que vão mudar o patamar da equipe. Então, o site Fadeaway World criou cinco trocas para o Warriors antes mesmo do início da próxima temporada da NBA.

É fato que as saídas de Klay Thompson e Chris Paul sem o Warriors receber nada são ruins para o time que possui sete títulos na NBA. A equipe fechou com Kyle Anderson, De’Anthony Melton, Buddy Hield, além de Lindy Waters, em troca com o Oklahoma City Thunder. Portanto, não seria o bastante para voltar a brigar pelo campeonato.

Apesar de o site listar cinco trocas para o Warriors antes da temporada 2024/25 da NBA, duas delas não fariam muito sentido. A primeira seria por Bennedict Mathurin, do Indiana Pacers. Mas neste caso, Golden State teria de enviar Brandin Podziemski, Moses Moody e escolha de Draft. Enquanto isso, a outra teria Dillon Brooks, do Houston Rockets. A equipe texana levaria Andrew Wiggins, Moody, além de uma pick.

Agora, as três que poderiam realmente ajudar.

Marcus Smart (Memphis Grizzlies)

Warriors recebe: Marcus Smart

Grizzlies recebe: Kevon Looney, Moses Moody e Gary Payton II

Na teoria, funcionaria para o Warriors receber um jogador com capacidade de ajudar nos dois lados da quadra. Marcus Smart é bastante experiente, já fez final de NBA, enquanto venceu o prêmio de melhor defensor de 2021/22. Ou seja, com Smart, Stephen Curry poderia ter ao seu lado alguém para ajudar na organização, algo que Draymond Green também o faz.

Por outro lado, perder Kevon Looney e Gary Payton II não chega a ser um grande problema, pois não possuem muitos minutos na rotação. Apesar de Looney jogar como titular durante anos, ele perdeu espaço. Já no caso de Moody, poderia fazer falta pelo fato de ser um jogador em crescimento de produção (8.1 pontos em 2023/24) e tem um arremesso de três relativamente consistente (cerca de 36%).

Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers)

Warriors recebe: Jarrett Allen e Dean Wade

Cavaliers recebe: Andrew Wiggins, Gary Payton II e uma escolha de 2028

Neste caso, o Warriors tentaria uma das trocas que vários times da NBA tentaram nos últimos anos, mas ninguém conseguiu até a última temporada. A questão é que Jarrett Allen estendeu seu contrato recentemente, então seria algo para a trade deadline. Isso porque a liga só permite negociações nos casos de extensões após seis meses.

Lembra quando o Warriors queria uma troca por Lauri Markkanen? Então, o Utah Jazz viu que poderia lucrar muito mais. A equipe de Salt Lake City deixou para estender o acordo do finlandês com um certo atraso em relação a outros jogadores. Assim, Markkanen não pode sair no prazo de trocas da NBA, em fevereiro. Os seis meses expiram logo depois.

Aqui, o Cavs não conseguiu o mesmo.

Allen é um excelente defensor de garrafão, um real protetor de aro e que poderia permitir Draymond Green jogar em sua função natural, como ala-pivô. Seria um grande upgrade no setor, enquanto o jovem Trayce Jackson-Davis se desenvolve. Dean Wade, por outro lado, é mais um jogador de grupo. Mas ele é um defensor muito acima da média e que poderia ajudar imediatamente nos arremessos do perímetro (39.1% em 2023/24).

Por fim, Andrew Wiggins iria para o Cavaliers. Wiggins é talentoso, mas teve problemas pessoais nos últimos dois anos. Em outro lugar, ele poderia ser muito mais útil, enquanto Evan Mobley jogaria de pivô.

Myles Turner (Indiana Pacers)

Warriors recebe: Myles Turner

Pacers recebe: Trayce Jackson-Davis, Andrew Wiggins e escolha de 2028

A última seria por Myles Turner, pivô do Indiana Pacers. Turner é um jogador moderno, que espaça a quadra bem. Não é tão bom nos rebotes, mas contribui bastante no ataque. Defensivamente, ele frustrou muita gente que acreditava em seu talento naquele lado da quadra. Dá tocos, mas não faz tão bem a função.

Talvez, o grande problema da troca seja envolver Jackson-Davis, que fez um bom ano de estreia na NBA. Assim, o principal reserva de Turner seria Looney, enquanto Green teria minutos na função.

