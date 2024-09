Contratação do Warriors, De’Anthony Melton surpreende Steve Kerr

De’Anthony Melton é uma das novidades do Golden State Warriors para a temporada 2024/25 e já surpreendeu o técnico Steve Kerr. Não foi uma agência livre de contratações bombásticas, mas a franquia conseguiu adições secundárias importantes. Tudo isso em meio à perda do grande ídolo Klay Thompson, que assinou com o Dallas Mavericks pelos próximos três anos.

O treinador compareceu ao podcast do jornalista Tim Kawakami, do portal The Athletic. Então, Kerr falou sobre como está feliz com a chegada de Melton que, segundo ele, pode se encaixar em várias situações diferentes.

“O que mais gosto é que ele é um jogador de duas vias. Afinal, é muito bom no ataque e na defesa. Então, pode se encaixar em várias situações para nós. Ele é aquele cara de jogar sem bola e chutar assim que pega na bola. O vi treinar nos últimos dias e me empolguei muito com várias bolas de três em sequência. Acho que o jogo flui quando ele é um dos atletas que está na quadra. Então, acredito que ele será vital para nós”, afirmou.

Além de Melton, o Golden State também assinou com Kyle Anderson e Buddy Hield. Os contratos dos jogadores são mais longos, mas é o elogiado ala-armador quem mais recebe anualmente. O jogador terá US$12,8 milhões em salários em 2024/25 e se tornará um agente livre novamente ao fim da campanha.

O anúncio de que ele estava sendo contratado veio logo em seguida ao anúncio de que Thompson estava indo para o Mavericks. Por fim, os outros dois jogadores chegaram dias depois, mas fizeram parte do acordo que envolveu a saída do veterano após os anúncios oficiais.

Steve Kerr está empolgado com De’Anthony Melton, e isso vai além de suas qualidades individuais. Para o treinador, o jogador já tem um rápido entendimento do sistema de jogo da franquia e não terá problemas de adaptação.

“É impressionante ver o quanto eles já estão encaixados. Eu vi um pick-and-roll invertido que ele fez para Kyle Anderson, e foi lindo. Me impressionei. Acima de tudo, porque não estávamos trabalhando esse tipo de jogada ainda. Esses caras sabem como nós jogamos aqui e têm um QI muito alto. Então, ter caras tão inteligentes com capacidade de chute que Buddy Hield nos oferece me deixa feliz”, exaltou.

Kerr ainda garantiu que não tem muitos dos seus titulares e peças de rotação definidos, e que isso é muito empolgante pensando nos treinamentos de pré-temporada.

“É o mais legal de tudo. Nós tivemos um time definido por tantos anos, com poucas vagas em aberto. E hoje posso dizer a eles que todos estão brigando por vagas, tanto no quinteto como na rotação. Então, isso deixa os trabalhos mais interessantes. Tem sido muito proveitoso”, concluiu o treinador.

Melton, em particular, tem sido uma peça de impacto há alguns anos na liga, desde sua passagem pelo Memphis Grizzlies. No entanto, o último ano foi o mais difícil por conta de lesões. Em 38 jogos, teve médias de 11.1 pontos, 3.7 rebotes, três assistências e 1.6 roubo de bola. Além disso, acertou 36% do perímetro.

