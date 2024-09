Jonathan Kuminga reage sobre extensão de contrato no Warriors

Jonathan Kuminga não está preocupado com a sua possível extensão de contrato com o Golden State Warriors. Em entrevista para o repórter Tim Kawakami, do San Francisco Standard, o ala de 21 anos foi enigmático ao comentar o assunto. De acordo com Kuminga, a porta ainda não está aberta para a renovação de vínculo com o Warriors.

“Não quero dar um passo maior que a perna. Estou me concentrando em como posso ser um ótimo jogador. Quanto melhor você jogar, tudo vai se abrir. Então, não estou preocupado com coisas desse tipo. Afinal, sei quem sou. Eu me conheço. No final do dia é apenas ter uma oportunidade, uma chance de jogar e provar. Enfim, é o plano de Deus. Não penso nisso no dia a dia”.

“Todo mundo tem tempo quando Deus abre suas portas. Minha porta ainda não está aberta. Em algum momento, obviamente, ela será aberta. Se você olhar para o que outros jogadores estão recebendo… Então, eu não estou tentando desacelerar. Vou continuar fazendo o que eu sempre faço”, afirmou o congolês.

Por enquanto, há sinais mistos em relação ao interesse do Warriors na renovação de contrato com Jonathan Kuminga. Ou seja, a situação é incerta. Mas, de acordo com Anthony Slater, do portal The Athletic, a franquia não está disposta a oferecer um contrato máximo ao jovem. Vale lembrar que o prazo final para a extensão prévia é 21 de outubro. Caso não haja acordo, ele se tornará um agente livre restrito ao fim de 2024/25.

“Um contrato máximo está praticamente fora de questão. O Warriors não está disposto a isso. Algo como o que Franz Wagner recebeu do Orlando Magic, por exemplo (US$224 milhões por cinco anos), não deve acontecer. É provável que o valor, aliás, não se aproxime desse montante anual de contrato, que seria em torno de US$44,8 milhões”, garantiu o jornalista.

Por outro lado, Slater ainda acredita que um acordo que o remunere bem ainda pode acontecer. O repórter, aliás, prevê um contrato de cerca de US$30 milhões anuais.

“Um meio termo razoável para essa situação atualmente seria algo em torno de US$30 milhões anuais. Até porque os valores atuais podem envelhecer muito bem. Afinal, o teto salarial vai crescer ao longo dos anos. Então, isso pode se tornar uma pechincha em algum tempo. Apesar de um acordo máximo não estar próximo, não é uma situação em que uma extensão não possa acontecer até lá”, explicou.

Kuminga quer o valor máximo

Segundo Jake Fischer, do portal Yahoo! Sports, Jonathan Kuminga quer um contrato máximo com o Warriors. Esse valor, a princípio, prevê mais de US$220 milhões por cinco anos. É o mesmo padrão assinado por atletas como Scottie Barnes e Tyrese Haliburton, por exemplo. Desse modo é improvável que ele consiga esse valor. Fischer ressalta o crescimento significativo do jovem na campanha passada, mas, se a exigência for essa, não vê um acerto prévio.

“Eu acho que Jonathan foi o terceiro melhor jogador de Golden State na última temporada. Mostrou grandes avanços nos dois lados da quadra. O time confia entregar a bola em suas mãos cada vez mais, mas isso não significa que já provou merecer algo assim. Então, é bem provável que tenha que jogar a próxima campanha sem uma extensão”, projetou o repórter.

Prestes a disputar sua quarta temporada na NBA, Kuminga ainda não mostrou que é um jogador de contrato máximo. Aliás, hoje, ele está longe disso. Portanto, não é exagero afirmar que 2024/25 será um divisor de águas na carreira do ala. Com um salário de US$7,6 milhões no último ano do contrato de calouro, Kuminga precisa evoluir para receber uma oferta lucrativa.

Na última temporada, o camisa 00 alcançou os seus melhores números na liga: 16,1 pontos e 4,8 rebotes, em 74 jogos. No entanto, ele foi titular em apenas 46 partidas. Além disso, Kuminga acertou quase 53% dos arremessos de quadra. Por outro lado, converteu somente 32% das bolas de três.

