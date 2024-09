Boletim de rumores e trocas da NBA (22/09/2024)

Bem-vindo à edição de 22 de setembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Destaque sérvio deixa porta aberta para jogar na NBA

As Olimpíadas serviram para que a NBA notasse a qualidade de vários atletas ao redor da liga. O armador Aleksa Avramovic, por exemplo, foi um deles e esteve na mira dos norte-americanos até pouco tempo. Ele preferiu assinar com os russos do CSKA, mas isso não significa que atravessar o Atlântico não seja uma opção. O sérvio avisou que não fecha as portas para jogar nos EUA em breve.

“Vocês sabem o mesmo que eu sei, a princípio. Tivemos algumas conversas sérias por alguns dias, mas não rolou. No entanto, acho que estou em uma situação em que não há ponto negativo. Estou feliz em Moscou, enquanto a NBA sempre vai ser uma opção no futuro. O mais importante é que realmente acredito que poderia jogar nos EUA”, afirmou um confiante Avramovic.

Duncan Robinson minimiza especulações de troca no Heat

Não é segredo para ninguém nos bastidores que o Miami Heat tenta negociar Duncan Robinson há tempos. O contrato parece ser proibitivo para negociações e, assim, não existe perspectiva para a sua saída. Ao mesmo tempo, o próprio ala já se acostumou com as especulações constantes. Tanto que ele diz que já nem liga com todos os comentários por aí.

“A offseason para mim é sempre sobre trabalhar em meu jogo e melhorar. Se alguma coisa acontecer, então, aconteceu. No entanto, até que aconteça, não existe nada. E, por isso, eu prefiro ignorar todos os rumores e focar no que posso controlar. Essa é a melhor forma de encarar tudo isso”, minimizou Robinson, tranquilo com a situação.

Além do Warriors, Nassir Little interessa a três times

Nassir Little é um dos nomes mais badalados do mercado às vésperas do início da pré-temporada dos times. Já noticiamos que o ala dispensado pelo Phoenix Suns interessa ao Golden State Warriors, mas isso é só o início. Tem mais gente na corrida. Segundo Keith Smith, do site Spotrac, mais três equipes estão de olho no jovem agente livre.

O analista confirmou que o jogador de 24 anos fez treinos para o Boston Celtics, Miami Heat e Sacramento Kings. É esperado que, a princípio, todos tenham algum nível de interesse em sua contratação. Em 237 jogos disputados na NBA, Little registra médias de 5,5 pontos e 4,2 rebotes em quase 16 minutos de ação por noite.

Jerami Grant ainda é maior alvo de trocas do Blazers

O Portland Trail Blazers é uma das franquias mais visadas da NBA quando se discute possíveis fontes de reforços para times competitivos. A equipe está em um plano de reconstrução, mas ainda mantém alguns veteranos. Ou seja, a tendência é que eles sejam trocados em breve. De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, o nome mais especulado do plantel ainda é o ala Jerami Grant.

“Robert Williams, certamente, é um jogador bem negociável do elenco. Mas é provável que Jerami seja o jogador em quem todos na liga estão de olho quando se discutimos Portland”, apontou o jornalista. Sabe-se que o Los Angeles Lakers é uma das equipes interessadas no atleta. No entanto, as negociações com os angelinos estão travadas pelas altas exigências dos dirigentes de Oregon.

Na última temporada, Grant foi titular nos 54 jogos que disputou do Blazers. Ele teve médias de 21,0 pontos e 3,5 rebotes, enquanto converteu mais de 40% dos seus arremessos de longa distância.

Em transição

– O armador Kevon Harris, em primeiro lugar, vai disputar pré-temporada pelo Atlanta Hawks. Ele assinou um contrato de exibição e, com isso, competirá por uma vaga no elenco da franquia durante o período de treinos.

– Enquanto isso, Elfrid Payton está de volta ao New Orleans Pelicans após cinco anos. O armador, que foi selecionado na loteria do draft de 2014, acertou um vínculo não garantido para participar da preparação da equipe da Louisiana.

– Luka Samanic, por sua vez, está de saída do Fenerbahçe. O clube turco anunciou a rescisão de contrato com o ala-pivô croata por causa de problemas pessoais. Especula-se que times monitoram um possível retorno do atleta à NBA.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 22/09, você lembra de Terquavion Smith? Pois o ex-armador do Philadelphia 76ers vai jogar pelos chineses do Jiangsu Dragons na próxima temporada.

