Para GM, atual time do Warriors é melhor que da última temporada da NBA

Não foi uma offseason da NBA expressiva para o Golden State Warriors, mas a confiança do time para a temporada segue em alta. Mesmo em um mercado sem reforços de grandes astros e com a perda de Klay Thompson, a franquia entende que o elenco melhorou em relação à temporada fracassada de 2023/24.

O Warriors vai viajar para o Havaí a procura de maior tranquilidade para os treinos de pré-temporada. Antes da saída de San Francisco, o GM Mike Dunleavy, deu uma entrevista e garantiu que a equipe está melhor do que no ano passado.

“Acho que todos nós estamos nos sentindo muito bem com o nosso mercado e mudanças no elenco. Então, acredito que temos uma melhor equipe, um elenco mais rico em relação ao do ano passado. Ainda assim, sabemos que precisamos melhorar ainda mais. Também estamos impacientes para isso e sabemos que devemos aproveitar as oportunidades que surgirem, dado o nosso cronograma”, afirmou.

Publicidade

O cronograma mencionado é o fim da carreira de Stephen Curry. De contrato renovado, o astro recebe pouco mais de US$177 milhões pelos próximos três anos. Seu contrato irá até a campanha de 2026/27 e não se sabe se ele assinará um outro. Afinal, o armador já terá 38 anos.

Para o GM, a franquia está se colocando em posição de aproveitar ao máximo os últimos anos do maior ídolo da história da equipe. E novamente ressaltou a melhora do elenco em relação ao último ano.

Leia mais sobre o Warriors!

“Falei sobre a impaciência, e é muito sobre querermos mais movimentos, mais trocas, melhorar ainda mais um time que já é bom. Mas há uma linha tênue entre impaciência e indisciplina, que é o que não podemos mais fazer. Me sinto bem com a disciplina que todos estão demonstrando aqui, desde os jogadores novos que chegaram aos mais velhos. Estou feliz, acima de tudo, com nosso crescimento interno”, explicou Dunleavy.

Publicidade

A equipe teve quatro adições principais no mercado. De’Anthony Melton veio do Philadelphia 76ers, em um acordo de US$12.8 milhões por um ano. Depois disso, Buddy Hield e Kyle Anderson chegaram em uma sign-and-trade de seis equipes, que também envolveu a ida de Klay Thompson para o Dallas Mavericks. Por fim, Lindy Waters chegou em uma troca com o Oklahoma City Thunder.

Além de Klay Thompson, o time do Warriors tem mais duas baixas em relação a última temporada da NBA. Isso porque Chris Paul assinou com o San Antonio Spurs e Dario Saric fechou com o Denver Nuggets.

Steve Kerr

Quem também concordou com o executivo sobre a evolução de Golden State, foi o técnico Steve Kerr, que manteve a janela aberta para mais reforços ao longo da campanha.

Publicidade

“Você sempre está procurando maneiras de melhorar sua equipe, e acho que fizemos isso nesse ano. Mas mantemos os olhos abertos. Então, sabemos que existem ótimos jogadores de basquete aqui e também temos todos os nossos ativos. Temos maneiras de melhorar e acho que seremos agressivos. Então, isso significa que vamos fazer mais trocas? Pode ser que não. Fomos agressivos na última deadline, mas não fizemos grandes acordos. Portanto, é importante manter as opções abertas. Mas já temos esforço, urgência e qualidade agora”, concluiu.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA