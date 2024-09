NBA: Warriors assina com Kevin Knox

O Golden State Warriors fechou a contratação do ala Kevin Knox para a próxima temporada da NBA. De acordo com o jornalista Shams Charania, do site The Athletic, o jogador vai competir por uma das vagas do elenco principal. Por enquanto, o time californiano vem adicionando atletas apenas assim.

Isso porque o Warriors já contratou outros jogadores com contratos regulares na NBA. Na offseason, por exemplo, o time acertou com Buddy Hield, Kyle Anderson e D’Anthony Melton. Então, Golden State conta com 14 atletas sob esse tipo de acordo. Restam, portanto, duas vagas. Uma regular e outra para two-way.

No caso de Kevin Knox, ele luta por uma das vagas de contratos regulares da NBA para o Warriors. Nona escolha do Draft de 2018, o atleta passou os três primeiros anos e meio no New York Knicks. Depois, foi para o Atlanta Hawks em troca. Então, em 2022, assinou com o Detroit Pistons por um ano. Fechou com o Portland Trail Blazers na campanha seguinte e, em 2023/24, voltou ao Pistons. No entanto, Detroit o trocou para o Utah Jazz, que o dispensou em fevereiro deste ano.

Knox teve uma boa temporada de estreia na NBA, quando produziu 12.8 pontos, 4.5 rebotes e acertou 34.3% do perímetro. No entanto, em 2019/20, o Knicks selecionou RJ Barrett. Como resultado, o ala perdeu espaço e foi para o banco.

Apesar de ter fama de não ser um bom defensor, Kevin Knox pode contribuir em bons sistemas. Ele mostrou, por várias vezes, ser capaz de defender jogadores até mais fortes. Mas, ainda assim, depende muito de quem está ao seu lado. Foi assim que ele teve algum destaque em seu primeiro ano de Knicks.

No Warriors, entretanto, ele não teria muito tempo de quadra. Até porque, entre os alas e alas-armadores, estarão Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski, além de Anderson e Hield. Ou seja, seria apenas para composição de elenco.

Recentemente, o Warriors “perdeu” Nassir Little para o Miami Heat. Isso porque o ala fazia treinamentos com Golden State quando o Heat ofereceu contrato. Enquanto isso, a equipe de San Francisco dispensou Donta Smith, que estava no elenco do time durante a Summer League e estava em período de testes.

Aos 25 anos, Kevin Knox possui médias de 7.4 pontos, 2.9 rebotes e acertou 34.1% nos arremessos de três em cerca de 18 minutos por noite.

