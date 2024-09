Após treinos no Warriors, Nassir Little fecha com Heat

Nassir Little estava treinando com o Golden State Warriors, mas assinou com o Miami Heat para 2024/25. De acordo com Anthony Chiang, do jornal Miami Herald, o acordo com o jogador de 24 anos é de apenas uma temporada. Até o momento, os valores do contrato entre as partes não foram revelados.

Com a contratação, o Heat fortalece as opções para as alas da equipe. Na última temporada, os reservas Jamie Jaquez e Duncan Robinson superaram médias de 28 minutos cada, por conta do alto volume de lesões na posição. O titular absoluto do técnico Erik Spoelstra ainda é Jimmy Butler.

O Heat, inclusive, deu um “chapéu” no Warriors para assinar com Nassir Little. O ala, afinal, estava em fase de testes com a franquia de San Francisco em busca de um contrato. Sem nenhum acordo oficial, portanto, ele pôde fechar com o time da Flórida para garantir a sua volta à NBA.

Antiga escolha de primeira rodada, Little era visto como um dos melhores agentes livres disponíveis. Na última temporada, com a camisa do Phoenix Suns, ele teve média de 10.2 minutos em 45 jogos. Desse modo, registrou 3.4 pontos e 1.7 rebote em sua passagem com o time.

Apesar de seus números não serem expressivos, sua defesa versátil pode ajudar equipes da NBA. Em especial em um time que depende de conseguir jogadores em contratos de valor mínimo para se reforçar. Então, após a dispensa pelo Suns, onde tinha contrato de mais três temporadas por US$7 milhões, faz com que ele procurasse vaga no Warriors e em outras franquias.

Little chegou à NBA em 2019, ao ser selecionado na 25ª posição do Draft de 2019 pelo Porland Trail Blazers. Aos poucos, o ala foi ganhando espaço na rotação da equipe, ainda mais após os executivos iniciarem sua reconstrução. Assim, sua melhor temporada foi em 2021/22, quando teve média de 25.9 minutos. Em 42 jogos, conseguiu anotar 9.8 pontos, 5.6 rebotes e 1.3 assistência em 46% nos arremessos de quadra e 33.1% nas bolas de três.

Em seus cinco anos na NBA, ainda não se tornou um pontuador confiável. Além disso, sofre com lesões, nunca tendo participado de mais de 54 jogos em uma temporada. No entanto, é um jogador energético que consegue fazer o trabalho sujo e defender múltiplas posições. Ao mesmo tempo, consegue ajudar na movimentação de bola de uma maneira eficiente.

