Patrick Beverley sai em defesa de Tyler Herro: “Não é o problema do Heat”

Fora da NBA, Patrick Beverley saiu em defesa de Tyler Herro ao comentar sobre seu impacto no Miami Heat. É comum, afinal, que analistas contestem a importância do ala-armador para a franquia, enquanto ainda espera um salto de produção em sua carreira. O armador, que está atualmente na Europa, entretanto, não acredita que jogador de 24 anos seja o real problema da equipe.

“Eu não acho Tyler Herro o fator diferencial nesse time do Heat,” afirmou Patrick Beverley em seu podcast. “Sempre que ele está saudável, joga bem. Qualquer jogo importante, ele joga bem. Sempre que dizem que ele está passando por uma fase ruim nos arremessos, ele aparece e joga bem. Então, Herro não é o problema”, continuou.

As críticas em relação a Herro passam principalmente por sua instabilidade. Desde o início de sua carreira, o ala-armador demonstra potencial para ser um dos principais nomes da sua posição da NBA. No entanto, nem sempre ele consegue manter o alto nível, enquanto também costuma sofrer com lesões anualmente.

Publicidade

Assim, Herro é visto como um dos motivos para o Heat não conseguir repetir o sucesso dos últimos anos. Na última temporada, por exemplo, a franquia terminou com a oitava campanha da Conferência Leste e precisou passar pelo play-in no caminho aos playoffs. Mas na pós-temporada, sofreu mais uma queda precoce para o Boston Celtics.

Leia mais sobre o Miami Heat!

Porém, na visão de Beverley, o real problema não é visto pelo Heat: os armadores. Nos últimos anos, a posição passou por uma série de mudanças, principalmente desde a saída de Gabe Vincent. Os substitutos, Terry Rozier e Alec Burks, não conseguiram se adaptar e forçaram Jimmy Butler a cumprir a função em alguns momentos.

Publicidade

“O desempenho dos armadores é o problema. O desempenho dos armadores do Miami Heat é o fator principal do time. Até hoje, a franquia tenta encontrar o armador capaz de se encaixar com Butler. Terry Rozier chegou no ano passado. Obviamente, qualquer pessoa que entra na cultura do Miami Heat precisa de um período de adaptação”, completou o ex-NBA.

‘Não ligo’

Enquanto Beverley o defende, Herro parece não ligar para as críticas. Em diversos momentos, afinal, o ala-armador afirmou estar acostumado às críticas em relação ao seu jogo. O último comentário a respeito aconteceu no ano passado, quando ele voltou a ser rumor de trocas na NBA.

Publicidade

“Hoje eu sou muito mais tranquilo em relação a isso. Infelizmente, foi uma realidade para mim desde que entrei na liga. As pessoas adoram falar de mim o dia todo. Então, me acostumei com esse tipo de coisa, seja vencendo ou perdendo jogos, marcando muitos ou poucos pontos. Eles sempre vão ter alguma coisa. Portanto, se eu sentir algo sobre isso, não vou conseguir jogar. Então, apenas não ligo”, ressaltou Herro, em dezembro de 2023.

Em cinco temporadas na NBA, Herro tem médias de 18.1 pontos, 4.9 rebotes e 3.6 assistências. Além disso, ele acertou 38.5% das tentativas de arremesso do perímetro.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA