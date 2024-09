Jornalista rebate críticos ao elenco do Miami Heat para temporada da NBA: “Velho?”

Afinal, o elenco do Miami Heat para a temporada 2024/25 da NBA, está velho demais? É o que muitos jornalistas andam utilizando para criticar a equipe da Flórida. É verdade que seis atletas do atual elenco entram na próxima campanha com mais de 30 anos, enquanto dois desses seis estão com mais de 35 anos. Isso inclui o grande astro do time, Jimmy Butler, que completou 35 anos exatamente no último sábado.

Mas o jornalista Ira Winderman, do portal Sun Sentinel, tem uma visão diferente. Afinal, apesar de tantos veteranos no time, poucos deles tem minutos garantidos na rotação da próxima campanha.

“É verdade que é um elenco com alguns nomes mais velhos. Butler completou 35 anos no último sábado, Josh Richardson fez 31 anos no último domingo. Também temos Kevin Love (36 anos), Alec Burks (33), Duncan Robinson e Terry Rozier (30). É um número elevado, realmente. Mas não se esqueça que desses nomes, é provável que apenas Butler, Rozier e Robinson tenham minutos em todas as noites”, ressaltou Winderman.

Os minutos ao longo da temporada, no entanto, parecem longe de estarem definidos. De acordo com alguns rumores, os únicos titulares assegurados do time são Jimmy Butler e Bam Adebayo. De resto, todas as outras vagas estão abertas para diferentes opções. A maior parte dos veteranos, deve estar nessa disputa, a princípio.

Winderman chega a dizer que o número é elevado de jogadores com mais de 30 anos na equipe. Mas também relembra a quantidade de jogadores jovens no elenco. São, pelo menos, sete atletas abaixo dos 25 anos.

“Butler, Rozier e Richardson foram nomes que perderam jogos significativos com lesões no ano passado. Mas Miami trabalha ativamente para que seus atletas sempre estejam na melhor situação disponível. Com isso, muita gente jovem ganha espaço. Lembre-se de Kel’el Ware (20 anos), Nikola Jovic, Keshad Johnson (21 anos), Josh Christopher (22), Jaime Jaquez Jr, Pelle Larsson (23) e Tyler Herro (24)”, relembrou.

Além disso, o insider ainda cita a outra estrela da equipe, Bam Adebayo. O camisa 13 só tem 27 anos e está no auge da forma. Então, Winderman entende que Miami possui uma mescla interessante entre jovens e veteranos em um elenco profundo para 2024/25.

Apesar de a idade ser uma questão, o grande problema para o time no último mercado foi a falta de grandes novidades. Os grandes reforços foram Alec Burks, que estava no New York Knicks, além da 15ª escolha do Draft, Kel’el Ware. O Miami Heat tem um elenco parecido com o que fracassou na última temporada da NBA, caindo ainda na fase inicial dos playoffs.

A equipe trabalhou em algumas extensões de contrato importantes, como Adebayo que agora tem um novo acordo de US$165.3 milhões por três anos. Ainda assim, não conseguir adicionar grandes nomes tem sido uma critica frequente feita a Miami. Com um elenco com maior química e evitando lesões, a franquia ainda espera dar um novo salto de produção em 2024/25.

