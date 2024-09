Repórter acredita que Heat pode tentar troca por Damian Lillard

A “novela” da última offseason foi a possível chegada de Damian Lillard ao Miami Heat em uma troca. Depois de muitas polêmicas e uma longa espera, o armador se juntou ao Milwaukee Bucks. No entanto, a equipe da Flórida poderia voltar a ter interesse no atleta.

Não é para agora, mas pode se tornar atual muito em breve. De acordo com Zach Lowe, famoso analista do canal ESPN, Miami pode estar de olho na possibilidade de obter o camisa 0, caso as coisas não andem muito bem em Milwaukee no começo da campanha.

“O Heat sempre está de olho em uma grande jogada, por mais que não tenha alcançado isso nos últimos anos. Para mim, esse grande movimento ainda é Damian Lillard. Óbvio que isso segue exigindo um preço alto que eles têm que estar dispostos a pagar dessa vez. Sejam escolhas de Draft, seja Tyler Herro ou qualquer outra coisa. Esse é um ciclo sem fim para eles no momento. Mas se o Bucks começa mal a temporada, por que não?”, explicou Lowe.

De fato, a franquia da Flórida tem buscado um grande movimento desde que adicionou Jimmy Butler em 2019. Não que isso seja necessário para competir, afinal, no mesmo período, o Heat jogou duas finais de NBA. Mas um movimento decisivo para se tornar um favorito ao título ainda mais claro foi muito especulado e nunca convertido nos últimos tempos.

Uma infinidade de grandes astros esteve ligada à franquia nesse período: Kevin Durant, Donovan Mitchell, Bradley Beal, entre outros nomes. Mas nenhum se juntou à equipe, o que fez da equipe não atingir seu objetivo de ganhar um novo título.

Porém, nenhum deles esteve tão próximo de uma troca para o Heat quanto Damian Lillard. Quando pediu para ser negociado pelo Portland Trail Blazers, o astro mirou Miami como um alvo. Era, acima de tudo, seu desejo jogar lá, ao lado de Jimmy Butler e Bam Adebayo. Isso se transformou até mesmo em pressão dos agentes do jogador, que queriam levar o armador para a Flórida a todo custo.

Mas o pacote que o Heat tinha não era tão atrativo assim para o Blazers na época. Com Scoot Henderson, Shaedon Sharpe e Anfernee Simons, Tyler Herro não era um jogador atraente para Portland. Além disso, Nikola Jovic, Jaime Jaquez Jr. (antes de estrear na NBA) e outros nomes não sensibilizaram a franquia do Oregon para que um acordo fosse fechado.

Alguns rumores disseram que um terceiro time poderia entrar no acordo. Uma briga pública se instaurou entre as franquias. No fim, a bomba foi ainda maior quando o astro desembarcou em Milwaukee, rival da franquia no Leste.

Dificuldades

Mas a campanha do Bucks não foi das melhores no ano passado. Caindo ainda na primeira rodada dos playoffs, com troca de técnico no meio do caminho e algumas dificuldades no encaixe entre o armador e Giannis Antetokounmpo. No fim, a franquia aposta em um segundo ano melhor com o astro.

Miami que tentou adicionar DeMar DeRozan ao seu time e não teve sucesso nesse ano, segue de olho em um grande movimento. Quem sabe não é Lillard de novo?

