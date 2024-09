Jornalista simula troca de Jimmy Butler para Spurs

O futuro de Jimmy Butler parece incerto no Miami Heat e, pensando nisso, o jornalista Matt Shovelson, do portal TWSN, simulou uma possível troca do astro para o San Antonio Spurs. Então, ele imaginou como seria a união do veterano com Victor Wembanyama sob o comando de Gregg Popovich.

No entanto, para que essa hipotética negociações desse certo, Shovelson projetou o acordo envolvendo um dos principais ativos jovens de San Antonio, além de múltiplas escolhas de primeira rodada do Draft. Confira o cenário.

Spurs recebe: Jimmy Butler

Heat recebe: Devin Vassell, Zach Collins, três escolhas de primeira rodada do Spurs (2025, 2026 e 2029)

Para o jornalista, uma série de fatores levaria Miami a pensar em um acordo como esse. A ascensão de Bam Adebayo que, em sua opinião, deveria ser o dono do time, é um dos fatores.

“O Heat deve se assumir como o time de Bam Adebayo. Afinal, Jimmy Butler já tem 35 anos. Ele é cinco anos mais velho do que o próximo titular mais velho da equipe. Acho que a franquia está montando uma nova identidade, e isso deve incluir deixar o camisa 22 para trás. Então, a chegada de alguém como Devin Vassell, que ainda está explorando o começo de seu potencial aos 24 anos, seria uma das maneiras de deixar Butler para trás”, afirmou.

Por fim, a queda ainda na primeira rodada dos últimos playoffs para o Boston Celtics também seria um motivo claro para que a equipe tentasse ir por outro caminho.

Leia mais!

“Butler foi o responsável por várias corridas incríveis da franquia nos playoffs, isso é claro. Mas o Heat está em declínio; a queda na primeira rodada do ano passado evidencia isso. Com nomes como Adebayo, Vassell, Herro, Jaquez e outros, Miami terá um sólido caminho para voltar rapidamente ao melhor nível no Leste. Isso inclui as três escolhas extras que o Spurs vai enviar nesse acordo. Seria perfeito”, garantiu.

Por outro lado, o analista aponta as recentes aquisições de Chris Paul e Harrison Barnes como evidências de que San Antonio planeja algo grande. Butler, então, seria mais uma grande adição para este cenário.

“Eu não acho que o Spurs contrataria Paul e Barnes sem ter algo planejado. A franquia vai fazer alguma coisa em breve. Essa troca é fácil de fazer para eles, afinal, ainda existem as escolhas de Draft do Atlanta Hawks, que vieram da troca de Dejounte Murray há alguns anos. Butler já levou Miami a finais nos últimos anos e poderia fazer o mesmo por lá, com um núcleo jovem promissor, bons veteranos e um dos prováveis maiores de todos os tempos ao seu lado”, concluiu Shovelson.

Cenário atual

Atualmente, não existem rumores que liguem Jimmy Butler em troca para o Spurs. Mas craque será um agente livre na próxima temporada. Assim, não seria uma surpresa vê-lo deixar a franquia da Flórida após não chegar a um acordo de extensão de contratual nesta offseason.

Enquanto isso, San Antonio segue construindo seu caminho para se tornar um candidato ao título em alguns anos. Não que a chegada de Chris Paul e Harrison Barnes garantam que a franquia vai chegar aos playoffs, mas é uma evolução coletiva gradativa de uma equipe que quer continuar dando seus passos rumo ao sucesso com Wembanyama.

