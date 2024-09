Agente de Jimmy Butler reage após interesse do Warriors na NBA

Um dos rumores recentes da NBA é o interesse do Golden State Warriors em Jimmy Butler. De acordo com Sam Amick, do The Athletic, a franquia de San Francisco monitora o astro de 35 anos. A informação, aliás, repercutiu notícias no mundo todo, sendo que uma delas recebeu a reação curiosa de Bernie Lee, agente do jogador do Miami Heat.

A reação do agente aconteceu em uma publicação do portal NewsWeek. Na manchete, o site destacou o interesse do Warriors em Butler, enquanto chamou o jogador de “veterano”. O empresário, no entanto, não gostou do adjetivo. “Chamar alguém de velho no seu aniversário é maldade”, publicou Lee no X (antigo Twitter).

Chama a atenção, por outro lado, que o agente não negou os rumores entre Jimmy Butler e o Warriors na NBA. A franquia monitora a situação do astro com o Heat, uma vez que as partes não chegaram em acordo para extensão durante a offseason. A equipe de Miami, afinal, estaria insatisfeita com a falta de compromisso do jogador com o elenco.

O craque, por sua vez, deve recusar sua opção de jogador de mais de US$52 milhões em 2024/25. Na noite do Draft, o insider Shams Charania, também do The Athletic, informou que Butler está se preparando para uma grande temporada. O objetivo, acima de tudo, é mostrar que merece um último contrato máximo na liga.

“Ele será um agente livre no próximo ano. Uma extensão que muitos achavam como muito óbvia, não chegou. Então, acho que Golden State tem interesse e monitora essa situação em particular. Inclusive, eu diria que os lados podem até ter conversado sobre isso em algum momento. Se pensarmos em astros da NBA no Warriors, esse é o nome”, informou Amick.

Os rumores, por outro lado, parecem não afetar o clima em Miami. Segundo o assistente técnico do Heat, Caron Butler, o craque está feliz na Flórida. Além disso, garantiu que ele deve levar a temporada a sério, em busca de uma permanência na franquia.

“Acho que Jimmy está pronto para jogar basquete. Neste momento, tudo se resume a vencer para ele. Sabemos que ele adora estar em Miami. Nós o amamos em Miami. Então, com certeza, vai ser um temporada divertida”, comentou Butler.

