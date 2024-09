“Michael Beasley foi um dos maiores talentos da história”, afirma agente de LeBron James

Não é comum ver Michael Beasley ser citado em um mesmo debate com LeBron James. As carreiras de ambos, afinal, não poderiam ter tido rumos mais diferentes na NBA. Um se tornou um dos maiores jogadores da história, enquanto o outro virou um símbolo de desperdício de potencial. Mas, para o polêmico Rich Paul, o ex-jogador possuía um talento à altura dos grandes da história do esporte.

“Michael foi um dos maiores talentos que já tocaram em uma bola de basquete. Poucos atletas, provavelmente, foram mais talentosos na história. Mas o profissionalismo nessa carreira é bem importante. A gente fica impressionado que tal jogador não está na liga, mas o problema está aí. Quando o talento estava lá em cima, eles não se preocuparam em ser profissionais”, explicou o empresário, no podcast “Entirely NBA”.

Beasley foi a segunda escolha do draft de 2008 e, a princípio, até teve um bom início de carreira. Registrou média de quase 20 pontos por partida em sua terceira temporada na liga, com o Minnesota Timberwolves. Mas, aos poucos, a qualidade em quadra começou a perder espaço para a falta de comprometimento e problemas de conduta. Paul tem certeza de que o ala-pivô, hoje, entendeu os seus erros.

Publicidade

“O talento de Michael é inegável, mas é preciso desenvolver uma infraestrutura certa em torno do jogador. Eu sei que, enquanto pessoa, esse cara é ótimo. E, por isso, eu tenho certeza que gostaria de ter a chance de fazer tudo outra vez. Se tivesse a oportunidade de recomeçar, ele adotaria uma abordagem bem diferente sobre a sua carreira”, garantiu o controverso agente.

Leia mais sobre o Miami Heat

Qualquer time

O lendário Tracy McGrady, assim como Paul, não quer comparar Michael Beasley com LeBron James. Mas entende o que o empresário do astro do Los Angeles Lakers diz. O integrante do Hall da Fama também admite que sempre se impressionou quando viu o ex-ala jogar. E não tem dúvidas de que, em termos de talento, ele tinha mais do que o necessário para brilhar na NBA.

Publicidade

“Michael pode pontuar em qualquer ponto da quadra. O cara, certamente, joga demais. Fazia umas partidas em minha casa e sempre ficava impressionado com o seu talento. Sei o que é um talento de NBA, então afirmo que não o estão aproveitando direito. Eu acho que ele poderia ser o melhor atleta de qualquer time e, por isso, deveria estar na liga”, afirmou o ídolo.

Para McGrady, no entanto, a culpa de tudo não deve ser colocada só em Beasley. Será que as equipes também foram justas no tratamento ao promissor prospecto? “É uma pena que Michael não conseguiu manter uma carreira longa e consistente porque era simplesmente muito talentoso. A NBA não soube o que fazer com tanto talento, na verdade”, completou o veterano.

Publicidade

Trabalho

Existe mais uma pessoa que concorda com a visão de McGrady: o próprio Beasley. Em entrevista nesse ano, o ex-atleta de 35 anos cravou que seria um encaixe ainda melhor na NBA atual do que quando se profissionalizou. Mais do que isso, aposta que dominaria a liga em um basquete mais “espaçado”. Ele acredita que, em um jogo mais acelerado e contra formações mais baixas, poderia alcançar o que seu talento só sugeriu.

“O jogo está baseado na bola de três pontos hoje. Então, eu faria uns 25 pontos em 20 minutos agora. Só me deem cinco chutes de longa distância e cinco de dois pontos que ainda conseguiria uns oito lances livres também. Faria o meu trabalho e, depois, ficaria no banco de reservas o resto do jogo. Eu acabaria com as partidas hoje”, cravou o ex-atleta do Miami Heat.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA