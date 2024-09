Site elege principais trocas sem sucesso de jogadores na offseason da NBA

A offseason da NBA contou com diversos rumores de trocas de jogadores. No entanto, a maioria deles sequer esteve próxima de acontecer. Um dos principais, por exemplo, foi a possível união de Stephen Curry e LeBron James após a parceria nas Olimpíadas de Paris. Por falar no camisa 30, inclusive, o Golden State Warriors também buscou diversos craques para acompanhá-lo. Mas nenhum deu certo.

Pensando nisso, o site Fadeaway World elegeu as principais trocas de jogadores sem sucesso na offseason da NBA. Confira.

Curry e LeBron

Stephen Curry e LeBron James são os principais expoentes da NBA nos últimos 15 anos. Da mesma forma, também marcaram uma das grandes rivalidades da história, por Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Portanto, parecia inimaginável que eles poderiam se juntar em busca de um título juntos, ainda no fim de suas carreiras.

Os Jogos Olímpicos de Paris, no entanto, mudaram esse panorama. Juntos, eles lideraram a seleção dos EUA à campanha espetacular para a conquista do ouro. A partir daí, fãs, analistas e ex-jogadores começaram a movimentar as redes sociais em busca de uma união. Desse modo, os rumores também começaram a surgir.

Primeiro, o Warriors se movimentou para conseguir LeBron. O principal olheiro foi Draymond Green, amigo pessoal do camisa 23 e também agenciado por Rich Paul. O empresário, entretanto, travou as negociações e confirmou que o craque seguiria no Lakers.

Depois, foi a franquia de Los Angeles que tentou Curry. A ideia era aproveitar a péssima fase do Warriors nos últimos anos para convecer Curry de realizar uma mudança. O negócio, entretanto, não avançou e o camisa 30 estendeu seu contrato com o Warriors até o fim da temporada 2026/27.

Paul George no Warriors

LeBron não foi o único que o Warriors tentou para reforçar o elenco. Em junho, antes do início da agência livre, o alvo da franquia de San Francisco foi o astro Paul George. O jogador, afinal, estava em fim de contrato com o Los Angeles Clippers e sinalizava a intenção de não renovar. O time de Curry, desse modo, tentou uma troca.

A oferta, segundo o jornalista Tim Kawakami, do The Athletic, contou com Andrew Wiggins, Chris Paul, Jonathan Kuminga ou Moses Moody e uma escolha de primeira rodada. O Clippers, no entanto, rejeitou a proposta porque não queria reforçar um rival.

No fim, George abriu mão de seu contrato para tornar-se agente livre e assinou com o Philadelphia 76ers.

Markannen no Warriors

Para fechar as frustrações do Warriors, a tentativa por Lauri Markkanen. Pelo jogador, a franquia de San Francisco negociou com o Utah Jazz durante semanas. O desafio, no entanto, foi convencer o presidente Danny Ainge de aceitar uma das diversas propostas realizadas no período.

Primeiro, o Warriors tentou incluir um pacote mais simples, sem seus principais ativos. Sem sucesso, ofereceu Jonathan Kuminga, além de Moses Moody e escolhas de Draft. O Jazz, porém, queria Brandin Podziemski, o que fez Golden State recuar nas negociações.

DeRozan no Lakers

Como no caso de Curry, o Lakers tentou DeMar DeRozan para fortalecer o núcleo com LeBron James e Anthony Davis. O desafio da franquia, no entanto, era conseguir um acordo de sign and trade com o Chicago Bulls. O time de Los Angeles, porém, não conseguiu reunir ativos suficientes para negociação e o astro terminou no Sacramento Kings.

Após assinar com o time da capital da Califórnia, DeRozan sinalizou que poderia ter assinado com o Lakers. “Com certeza existiam outras opções e outras escolhas que eu poderia ter tomado no mercado. O Philadelphia 76ers, por exemplo, era uma opção. O Los Angeles Lakers sempre foi uma opção. Então, existiram várias opções legítimas de times em que eu poderia estar. Eu as considerei, mas no fim preferi o Kings”, explicou.

Lavine no Lakers

Sem sucesso com o ex-Bulls, o Lakers tentou também um jogador que segue no elenco de Chicago, o ala-armador Zach Lavine. A franquia de Illinois, afinal, deseja há tempos trocar o camisa 8, por conta do seu alto salários para a próxima temporada, enquanto busca uma reconstrução.

Pelo jogador, o Lakers teria que enviar pelo menos três jogadores, para compensar a diferença no salário. Desse modo, para não perder profundidade, principalmente porque perderia Rui Hachimura e Jarred Vanderbilt, a franquia recuou no negócio.

Por enquanto, Lavine segue no Bulls e o Lakers não descarta retornar com uma oferta.

Trae Young no Spurs

Por fim, para fechar as trocas de jogadores sem sucesso na offseason da NBA, o rumor que enviaria Trae Young ao San Antonio Spurs. Em busca de um armador para acompanhar Victor Wembanyama, a franquia texana cogitou uma troca pelo armador do Atlanta Hawks. O time da Georgia, afinal, cogitou trocar seu astro após conseguir a primeira escolha do Draft para iniciar uma reconstrução completa.

Young, no entanto, se tornou um desafio por seu contrato multimilionário. Com um histórico mais calmo em negociações, portanto, o Spurs recuou para não comprometer o futuro do seu teto salarial com um jogador marcado por incoscistências.

Assim, a franquia optou por manter uma reconstrução paciente, ao apostar no veterano Chris Paul para atuar com Wembanyama. Young, por sua vez, segue com o futuro incerto no Hawks.

