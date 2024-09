Luka Doncic aponta por qual faculdade teria jogado nos EUA

O astro do Dallas Mavericks, Luka Doncic, apontou por qual faculdade teria jogado nos EUA. Terceira escolha do Draft de 2018, o prodígio esloveno chegou à NBA sem passar pelo College. Também pudera. Aos 18 anos, o armador era o grande nome do basquete europeu. Pelo Real Madrid, da Espanha, ele foi campeão e MVP da Liga ACB e da EuroLiga. Já pela seleção da Eslovênia foi campeão e eleito para o quinteto ideal do EuroBasket de 2017.

Luka era, portanto, um fenômeno, um talento geracional do basquete. Desse modo, ele fez sucesso no basquete profissional, mesmo com a pouca idade. Assim, não precisou atuar na NCAA para se credenciar a uma vaga na NBA. Em entrevista para a empresa de mídia esportiva Overtime, Luka Doncic revelou a faculdade de sua preferência (em termos de basquete) nos EUA. A resposta, aliás, foi surpreendente.

“Arizona. Dizem que lá é um bom lugar”, revelou o camisa 77 do Mavs. Quando muitos imaginariam que a resposta fosse Duke, North Carolina ou Kentucky, por exemplo, Doncic jogaria pela faculdade do atleta que foi a pick 1 de seu recrutamento. Afinal, o pivô Deandre Ayton é oriundo da Universidade do Arizona. Além disso, a faculdade está localizada no estado do time que teve direito à primeira escolha em 2018, o Phoenix Suns.

Portanto, se tivesse atuado por Arizona em 2017/18, Doncic teria sido companheiro de Ayton. Desse modo, a história daquele recrutamento provavelmente seria diferente. Se, no profissional, o esloveno já se destacava, no College, ele tinha as ferramentas para ser dominante. Assim, o Suns não teria receio em selecionar um prospecto europeu, mas com experiência no College. Melhor para o Mavs, que tem vínculo com um dos melhores jogadores da NBA na atualidade.

Além disso, o Overtime ouviu outros três jovens astros da liga a respeito da faculdade de preferência de Luka Doncic. Dessa forma, Zion Williamson, Paolo Banchero e Jayson Tatum foram questionados para onde eles pensavam que o esloveno teria ido. Para o ala-pivô do New Orleans Pelicans, Luka escolheria USC, Texas A&M ou Flórida.

Paolo Banchero, por sua vez, respondeu Duke. Ou seja, justamente a universidade em que o ala-pivô do Orlando Magic atuou. Por fim, Tatum, que também jogou por Duke, teve um palpite certeiro. Portanto, ele foi de Arizona, a escolha de Doncic. Assim, eles fizeram jus a um ditado famoso: grandes mentes pensam da mesma forma.

Luka MVP?

Na última temporada, Luka Doncic obteve 33,9 pontos, 9,8 assistências e 9,2 rebotes. Ou seja, médias de quase triplo-duplo, e foi finalista do prêmio de MVP. O esloveno, aliás, foi o cestinha da liga. Além disso, fez 21 triplos-duplos e liderou o Mavs às finais da NBA.

De acordo com a ESPN, Doncic é o favorito a conquistar o MVP em 2024/25. Em um ranking de pontuação votado por analistas e jornalistas da emissora do Grupo Disney, o astro esloveno foi o grande vencedor, com 61 pontos. Aliás, 48% dos votantes o escolheram como o primeiro colocado da lista. Dessa forma, superou Nikola Jokic, que ganhou o MVP em três dos últimos quatro anos. O pivô do Denver Nuggets teve 40 pontos, com 10% dos votantes o colocando em primeiro lugar.

Doncic, portando, ainda procura sua primeira conquista de MVP e tem sido um forte candidato nos últimos anos. O esloveno, aliás, está na corrida final para o prêmio desde que passou do ano de calouro na NBA. Nesse período, esteve ao menos entre os oito principais colocados. Sua melhor posição foi justamente o terceiro lugar da última campanha. Do mesmo modo, esteve no time ideal da temporada e jogou no All-Star Game.

