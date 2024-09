Gilbert Arenas prevê MVP com triplo-duplo de Luka Doncic

O ex-jogador e podcaster Gilbert Arenas acredita que Luka Doncic vai ser eleito o MVP da NBA na próxima temporada, com direito a média de triplo-duplo. No episódio mais recente do podcast Gil’s Arena, o ex-armador do Washington Wizards previu uma campanha de sucesso do astro esloveno. Dessa forma, ele considerou o armador do Dallas Mavericks como o grande favorito ao principal prêmio individual da liga.

“Não quero colocar esse tipo de pressão sobre ele, mas ficarei surpreso se ele não tiver uma média de triplo-duplo. Se você já dava tantas assistências com o elenco que tinha, e agora tem um arremessador de elite [Klay Thompson] ao seu lado, então algumas de suas assistências virão sem nenhum esforço. Portanto, você deveria ter uma média de triplo-duplo. Assim, Luka Doncic provavelmente será o candidato número um para MVP e fará algo que não é feito há alguns anos… que é uma média de triplo-duplo”, disse o ex-jogador.

O único jogador da história da NBA a ser eleito MVP com média de triplo-duplo foi Russell Westbrook. Em 2016/17, o então armador do Oklahoma City Thunder alcançou números impressionantes: 31,6 pontos, 10,7 rebotes e 10,4 assistências.

Na campanha passada, Luka Doncic obteve 33,9 pontos, 9,8 assistências e 9,2 rebotes, ou seja, médias de quase triplo-duplo, e foi finalista do prêmio de MVP. O esloveno, aliás, foi o cestinha da liga. Além disso, fez 21 triplos-duplos e liderou o Mavs às finais da NBA.

Quem também acredita no MVP de Luka Doncic é a ESPN. De acordo com a emissora do Grupo Disney, Luka Doncic é o favorito a conquistar o prêmio de MVP da temporada 2024/25 da NBA. O astro do Mavericks terminou como um dos finalistas na última campanha, mas surge como o principal candidato.

Em um ranking de pontuação votado por analistas e jornalistas da ESPN, o esloveno foi o grande vencedor, com 61 pontos. Aliás, 48% dos votantes o escolheram como o primeiro colocado da lista. Dessa forma, superou Nikola Jokic, que ganhou o MVP em três dos últimos quatro anos. O pivô do Denver Nuggets teve 40 pontos, com 10% dos votantes o colocando em primeiro lugar.

Em 2023/24, a disputa foi bem apertada, em geral. Jokic venceu, mas muitos entendiam que a sequência final de Doncic na campanha poderia lhe render o prêmio. O armador do Mavs foi o terceiro colocado na disputa, logo atrás de Shai Gilgeous-Alexander, do Thunder.

Luka Doncic, que quase teve média de triplo-duplo na temporada passada, ainda procura sua primeira conquista de MVP e tem sido um forte candidato nos últimos anos. O esloveno, aliás, está na corrida final para o prêmio desde que passou do ano de calouro na NBA. Nesse período, esteve ao menos entre os oito principais colocados. Sua melhor posição foi justamente o terceiro lugar da última campanha. Do mesmo modo, esteve no time ideal da temporada e jogou no All-Star Game.

O astro do Mavs também espera dar um passo a mais rumo ao primeiro título da carreira, em 2024/25. Após disputar sua primeira final desde 2011, o time texano contratou Klay Thompson, e fez boas adições secundárias, como Naji Marshall, Spencer Dinwiddie e Quentin Grimes.

