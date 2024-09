Goran Dragic avisou e colega não acreditou: “Luka Doncic vai dominar a NBA”

Em 2017, Luka Doncic, então com 18 anos, já “aprontava” no Real Madrid, enquanto Goran Dragic indicava que seu compatriota seria um gênio na NBA. Muitos jogadores não acreditavam, pois o esloveno ainda era muito jovem e poucos conheciam. Em participação no podcast The OG’s, James Johnson, ala do Indiana Pacers, foi um deles.

“Lembra quando a gente jogava em Miami e Dragic nos avisava sobre Doncic? Ele dizia a todos que o time que o selecionasse no Draft ia pegar um dos melhores. Então, eu falei que não acreditava e perguntei sua altura”, disse Johnson.

Então, no Draft de 2018, Doncic foi a terceira escolha do Atlanta Hawks, trocado na mesma noite para o Dallas Mavericks.

Publicidade

E os primeiros jogos de Luka Doncic na NBA não empolgavam tanto quando Goran Dragic dizia. Assim, Johnson questionou suas habilidades.

“Luka começou a jogar e Rick (Carlisle) o utilizava como ala-pivô e não estava jogando bem. Então, voltei a conversar com Dragic e disse algo como ‘ele não é tão bom assim’. Mas Goran falou que ele estava jogando fora de sua posição. Aí, passou um tempo e Rick o colocou de armador. Mudou tudo. Foi como uns quatro triplos-duplos consecutivos de 30 pontos, então chamei Dragic e entendi. Ele era um maestro”, concluiu.

Publicidade

Leia mais

Seis anos depois, Luka Doncic terminou a temporada 2023/24 da NBA entre os principais candidatos ao MVP. Não venceu, mas após produzir 33.9 pontos, 9.8 assistências, 9.2 rebotes e acertar 38.2% do perímetro, ele ajudou a levar o Mavericks às finais.

Para a próxima temporada, o astro segue na briga para obter seu primeiro prêmio máximo da NBA. Mas não foi por falta de aviso de Dragic.

Em 2017, por exemplo, os dois representavam a seleção da Eslovênia quando Dragic falou sobre o que previa para Doncic.

Publicidade

“Ele nasceu como um vencedor. Mas não estou brincando. Ele já possui vários prêmios, troféus, Anote minhas palavras, ele será um dos melhores jogadores da Europa em dois anos. E da NBA, também”, disse Dragic.

Dragic estava certo sobre Doncic.

Recentemente, Allen Iverson falou sobre Doncic e seu estilo de jogar na NBA.

“Qual é o problema de Luka? Não quero nem falar sobre os 73 pontos que ele fez, mas seu estilo, sua forma em quadra. É como se estivesse jogando street, mas um misto que não sei dizer. Ele joga do jeito que ele joga”, disse.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA