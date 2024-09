Vlade Divac: “O tempo vai dizer se não escolher Luka Doncic foi um erro”

Vlade Divac sempre será lembrado por duas coisas: ser um ótimo jogador na NBA e ter deixado de selecionar Luka Doncic no Draft. Divac era GM do Sacramento Kings quando escolheu Marvin Bagley ao invés de Doncic no recrutamento de 2018. Enquanto o Phoenix Suns, dono da primeira pick, era certo que iria em Deandre Ayton, havia uma dúvida sobre o Kings.

Então, Vlade Divac optou por Marvin Bagley. Apesar de ser um bom prospecto, ele jamais mostrou sinais que poderia ser um jogador de grande nível. Enquanto isso, Doncic é um candidato ao MVP, cinco vezes All-Star e tem cinco eleições para os times ideais da NBA.

No entanto, Divac não tem certeza até hoje se Doncic seria a melhor escolha. Em entrevista ao site Index, o ex-atleta afirmou que tinha seus motivos para selecionar Bagley.

Publicidade

“Eu tinha De’Aaron Fox para a posição, quem eu selecionei um ano antes. Mas naquele momento, pensei que Fox seria o jogador que seria o principal da franquia em pouco tempo. O tempo vai dizer se estou errado. Por enquanto, parece que estou, mas tenho fé que Fox terá uma carreira melhor (que Doncic)”, avaliou Divac.

Enquanto isso, Vlade Divac acredita que Luka Doncic não poderia dividir quadra com De’Aaron Fox. Algo como Kyrie Irving faz ao lado do esloveno no Dallas Mavericks.

Leia mais

“Irving é um cestinha clássicom, assim como Luka. Fox não é, pois é um jogador que precisa da bola, como Luka precisa. Eu até selecionaria Luka, mas teria de trocar Fox. Mas Phoenix também não escolheu Luka. E o técnico da época (Igor Kokoškov) o treinou na Eslovênia”, afirmou.

Publicidade

Luka Doncic foi selecionado pelo Atlanta Hawks, mas foi em troca para o Mavs em seguida por Trae Young. E Divac usa isso como argumento.

“Atlanta o selecionou, mas também deixou ele ir. Até que Dallas o pegou. Eu gosto de ver Luka jogando, eu realmente gosto de seu basquete, mas tive minhas razões. Posso estar errado, mas o tempo vai dizer”, disse.

Por fim, Divac rejeita a ideia de ter problemas com o pai de Luka Doncic.

Publicidade

“Eu conheço Sasa muito bem, eu o amo. Ele jogou em Kraljevo quando Luka era jovem. Não tem nada a ver com nossa relação. Eu sigo Luka e vejo que ele está indo no caminho certo. Ele só precisa cuidar de seu corpo”, concluiu.

Em seis temporadas na NBA, Luka Doncic possui médias de 28.7 pontos, 8.7 rebotes, 8.3 assistências e 1.2 roubo de bola em 400 jogos.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA