“Estou entre os melhores armadores da NBA”, sentencia Kyrie Irving

Kyrie Irving se consagrou na última década como um dos melhores armadores da NBA atual. O astro, afinal, sempre impressionou por sua qualidade em driblar e pontuar em velocidade. Desse modo, onde o craque do Dallas Mavericks está na lista de maiores da sua posição na história? Em entrevista recente, ele deu a resposta: pelo menos entre os 50.

“Definitivamente, estou os melhores armadores da história da NBA”, sentenciou Kyrie Irving ao What are (W)NBA Celebs Upto?. “Você tem que pensar que eu criei um estilo completamente diferente de basquete, com meu jogo. Tem gente estudando seriamente só os meus movimentos, tentando descobrir como esse garoto ficou tão estilo assim em quadra”, continuou.

A resposta de Irving, aliás, não é polêmica. É fato que o astro está, pelo menos, entre os 50 melhores armadores da história da NBA. Talvez, até mais acima.

Alguns torcedores, no entanto, podem apontar que ele poderia ser bem melhor. A expectativa, claro, se dá por seu início de carreira no Cleveland Cavaliers. Primeira escolha do Draft em 2011, Irving rapidamente se consolidou como um dos melhores jogadores da liga. Ao lado de LeBron James, ele foi essencial para o primeiro e único título da equipe em 2016.

Na franquia de Ohio, ele ainda impressionou por seu controle de bola fora de série. Era comum, na época, vídeos comparativos com o lendário Allen Iverson.

Após o título, entretanto, Irving passou por contestações de analistas e fãs. Isso porque, forçou uma troca para o Boston Celtics e, desde então, não conseguiu atender às expectativas. No time 18 vezes campeão, chegou como grande astro, mas ficou marcado mais pelas polêmicas fora de quadra do que pelo desempenho.

Em busca de uma mudança, forçou novamente uma troca, desta vez para o Brooklyn Nets. Na equipe de Nova Iorque, ele se uniu a Kevin Durant e James Harden, em busca de um título inédito para o time. Novamente, contudo, ele se transformou em uma decepção e rapidamente se despediu rumo ao Dallas Mavericks.

Na franquia texana, porém, Irving voltou a “encher os olhos” dos fãs da NBA. Afinal, ao lado de Luka Doncic, o armador conseguiu uma grande temporada e ajudou a equipe à alcançar as finais em 2024. No fim, uma derrota para o Celtics. Ainda assim, uma recuperação para a carreira do ex-Cavaliers.

Apesar das instabilidades, as conquistas do armador durante sua carreira o consolidam como um dos grandes da posição. Em 13 anos, ele recebeu oito convocações para o All-Star Game, venceu o Novato do Ano em 2011 e foi campeão da NBA em 2016. Por fim, registrou médias de 23.6 pontos, 5.7 assistências e quatro rebotes.

