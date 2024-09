“Com Klay Thompson, Mavericks é o melhor time do Oeste”, crava ex-jogador

O Dallas Mavericks ficou a só três vitórias de ser campeão da NBA na última temporada. A equipe surpreendeu os favoritos e venceu o Oeste depois de ser só o quinto colocado na campanha regular. Por isso, há um clima de otimismo dentro da franquia para 2025. E, aliás, não só internamente. O ex-jogador Festus Ezeli acredita que, com o reforço de Klay Thompson, o Mavericks é o melhor time da conferência.

“Com Klay, eu acho que esse é o melhor time do Oeste para a próxima temporada. Sei que outras equipes também estão na discussão, mas gosto do que fizeram. Trocar um pouco de defesa por mais capacidade de arremesso foi uma boa decisão, ao meu ver. Além disso, como já disse antes, Klay aumenta a química e moral do elenco porque é uma ótima adição no vestiário”, avaliou o novo analista da ESPN.

O Mavericks, realmente, surge em várias projeções como uma das melhores equipes do Oeste na próxima temporada. No entanto, existe um consenso sobre quem deve ser o primeiro colocado. O Oklahoma City Thunder lidera todas as previsões, pois possui um elenco bem jovem que se reforçou e já teve o melhor recorde da conferência em 2024. Mas, ainda assim, Ezeli aposta no poder de fogo dos texanos.

Publicidade

“Quando você olha para o fim de temporada de Dallas, a aquisição de Daniel Gafford foi crucial. Dereck Lively também passou por uma transformação e subiu de produção. Eu coloco a pressão para liderar a defesa em cima deles, pois, no perímetro, a equipe vai ser muito forte ofensivamente. Acho que ambos podem ter mais chances de pontuar e, assim, vão ficar mais motivados na defesa”, projetou o ex-Warrior.

Leia mais sobre Klay Thompson

Discordância

Ezeli, certamente, está em minoria com essa opinião. Até mesmo um dos comentaristas mais polêmicos da ESPN não consegue concordar com a sua visão. O também ex-atleta Kendrick Perkins não acha que o reforço de Klay Thompson coloque o time do Mavericks no topo do Oeste. O veterano está com o consenso aqui, pois acredita que o Thunder é um favorito destacado na conferência.

Publicidade

“Eu acho que Dallas pode ser o segundo ou terceiro colocado, mas, para mim, o melhor do Oeste vai ser Oklahoma City. Em particular, depois das aquisições de Alex Caruso e Isaiah Hartenstein. Enquanto isso, a minha dúvida quando analiso para o Mavs é quem vai defender nesse perímetro. Afinal, quem marca em uma formação com Klay, Luka Doncic e Kyrie Irving?”, questionou o pivô aposentado.

Para Perkins, no entanto, os questionamentos em torno do Mavericks não se limitam a defesa. Há muito mais para ser observado durante a campanha. “Eles vão ter muito poder de fogo, mas isso implica em um pouco de sacrifício também. Sem contar as outras perguntas. Será que Luka vai se reapresentar em forma e tem condições de mantê-la depois de tantas lesões que sentiu nos playoffs?”, completou.

Publicidade

Diferença

O Oeste viu um cenário de muito equilíbrio na última temporada, com pouca margem de diferença na tabela. Os três primeiros lugares, a princípio, terminaram separados por só um jogo. O Mavericks, sem mando de quadra nos playoffs, só teve sete vitórias a menos do que os líderes da conferência. Tudo indicava paridade. Mas, para azar dos texanos, o jornalista Tim Bontemps vê um cenário bem diferente na próxima temporada.

“Eu acho que existe uma diferença maior entre Oklahoma City e o topo do Oeste do que Boston e o topo do Leste. Afinal, esse time já teve o melhor recorde da conferência no primeiro semestre e se reforçaram ainda mais. Então, eles são os claros favoritos para ficarem na primeira posição. Acho que Dallas vai estar no TOP 4, mas eu ainda estou curioso para ver como Klay se encaixa nessa equipe”, concluiu Bontemps.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA