“Sei que o Dallas Mavericks pode ser especial”, garante Klay Thompson

No sábado (14) aconteceu o Dirk Nowitzki Foundation Tennis Classic, que reúne atletas e celebridades para jogar partidas de tênis e arrecadar doações para a saúde e educação de crianças texanas. Klay Thompson, o mais novo reforço do Dallas Mavericks, participou do evento para se conectar mais com a realidade local e comentou sobre suas expectativas para a próxima temporada da NBA.

“É uma ótima oportunidade fazer algo de parte assim e me integrar com tudo que está acontecendo. Eu cresci assistindo Dirk e Steve [Nash], então tenho respeito por eles”, comentou sobre os organizadores. “Só quero me sentir parte da cidade, portanto é legal estar aqui”.

De acordo com o astro, está sendo fácil a adaptação na nova cidade. A animação dos torcedores com quem já teve contato o contagia e aumenta suas expectativas para 2024/25.

“Tem sido muito legal. Ficar andando pela cidade, conhecer pessoas, ouvir o quão animadas elas estão para a próxima temporada e o quão gratas estão por eu estar aqui. Isso me motiva”, afirmou. “Ver o quão animados eles estão pelo Mavs me motiva a treinar ainda mais”.

“Estou animado. É um novo capítulo em minha carreira que tem o potencial de ser especial. Esse time esteve tão perto na última temporada, então sei que temos os ingredientes para o sucesso. Só precisamos ficar unidos e ir levando semana a semana. Sei que podemos fazer algo especial e é por isso que já estou aqui na cidade. Só para conhecer como as coisas funcionam por aqui. Além disso, estou me divertindo”, completou.

Título de 2011 como inspiração

A mudança para Dallas fez com que Klay Thompson refletisse sobre a história do Mavericks. É claro que o título de 2011, o único da franquia, foi algo que ficou em destaque nesse processo. De acordo com o arremessador, a vitória daquele time subestimado em cima do Miami Heat está servindo de inspiração para ele.

“Vejo um time com uma ótima química”, analisou Thompson sobre o elenco de 2011. “É um time incrível que teve perseverança e conseguiu vencer adversários muito talentosos. O [Los Angeles] Lakers de Kobe [Bryant], [Oklahoma City] Thunder de Kevin Durant e os Beatles de Miami. É uma campanha tão inspiradora. É tão legal de assistir. Vou tentar replicar isso nesta próxima temporada”.

“Apenas apareceu para eu assistir [os jogos das Finais de 2011]. Então pensei: ‘Isso é legal. Vou ver’. Acabei de chegar em Dallas e quero ter um lembrete fresco do porquê estou aqui. É para ajudar a cidade e tentar vencer. Não tente sentimento melhor, ainda mais para um apaixonado por esportes como eu”, completou.

