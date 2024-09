Phoenix Suns contrata três jogadores antes dos treinos para temporada da NBA

O Phoenix Suns acertou com três jogadores para os treinos de pré-temporada da NBA. Segundo a equipe, os reforços foram os alas-pivôs veteranos Mamadi Diakite e Frank Kaminsky, além do ala Moses Wood. A equipe não divulgou os detalhes dos contratos. No entanto, de acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, os acordos foram de exibição para os treinamentos.

O Suns, afinal, tinha 14 das 15 vagas do elenco principal preenchidas para a temporada 2024/25. Além disso, os três contratos two-way também havia sido firmados. Portanto, os nomes anunciados esta semana devem disputar a vaga final do elenco, com base nos treinos que começam a partir do dia 1º de outubro.

Entre os jogadores contratados pelo Phoenix Suns, Kamisky é aquele com mais experiência na NBA. Na liga desde 2015, ele passou por quatro franquias diferentes e registrou médias de 8.8 pontos e 3.8 rebotes em 413 partidas. É a segunda vez dele no Arizona, inclusive. Na primeira passagem, entre 2019 e 2022, ele ajudou a franquia no título da Conferência Oeste em 2021. Na última temporada, ele jogou 57 partidas pelo Partizan Belgrado, da Sérvia.

Diakite, por sua vez, jogou quatro temporadas na NBA, após não ter sido draftado em 2020. Ao todo, ele tem 55 jogos por New York Knicks, San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder e Milwaukee Bucks. Pela equipe de Wisconsin, aliás, ele fez parte do time campeão da NBA em 2021, onde foi treinado por Mike Budenholzer, atual técnico do Suns.

Por fim, Woord é o único inicia sua primeira temporada como jogador profissional. Nos últimos cinco anos, ele passou pelas universidades de Portland, Las Vegas, Tulane e Washington, com médias de 10.5 pontos, 4.8 rebotes e 44.1% de aproveitamento em 157 partidas. Na Summer League, ele vestiu a camisa do Atlanta Hawks, mas não conseguiu uma oportunidade.

Os três jogadores iniciam a passagem pelo Suns em 1º de outubro e disputam uma única vaga no elenco. A estreia do time em 2024/25, aliás, está marcada para 23 de outubro, contra o Los Angeles Clippers, na inauguração do Intuit Dome, em Inglewood.

Na temporada, o Suns entra como um dos favoritos ao título, graças ao trio com Kevin Durant, Bradley Beal e Devin Booker. A busca, claro, é não repetir o fracasso do último ano, quando a franquia caiu ainda na primeira rodada da pós-temporada para o Minnesota Timberwolves.

