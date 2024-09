Kevin Durant aponta seu time ideal na NBA

Durante participação no podcast Boardroom Talks, o craque Kevin Durant apontou o seu time ideal na NBA. Ao divulgar seu quinteto favorito (somente com os jogadores em atividade), o astro do Phoenix Suns surpreendeu. Deixou de fora, por exemplo, o ex-companheiro e maior arremessador da história, Stephen Curry. Em contrapartida, incluiu outro arremessador de elite do jogo, Klay Thompson, também ex-colega de Golden State Warriors.

Vale lembrar que, pelo time de San Francisco, Kevin Durant ganhou os seus únicos títulos da NBA (2017 e 2018). Em ambas as conquistas, ele foi eleito o MVP das finais. O Warriors daquele período, aliás, é considerado uma das melhores equipes da história da liga.

Em seu time ideal, Kevin Durant escolheu Luka Doncic, atual vice-campeão da NBA pelo Dallas Mavericks, para ser o armador. Na última temporada, o esloveno foi o principal pontuador da liga, com média de 33,9 pontos, e escolhido para o quinteto ideal. Portanto, Durant preferiu Doncic a Curry.

Publicidade

No perímetro, além dele e de Thompson, Durant incluiu o veterano LeBron James, maior cestinha da história da NBA. Recentemente, eles se sagraram campeões olímpicos pela seleção dos EUA, em Paris.

Para fechar, uma dúvida na posição de pivô. Joel Embiid e Nikola Jokic, os últimos MVPs da liga, estavam na briga. Mas, no fim das contas, o companheiro de seleção dos EUA foi o escolhido. Segundo Durant, a opção por Embiid foi por causa das bolas de três pontos. No entanto, o sérvio tem um aproveitamento melhor (35%) que o camaronês (34,1%) na carreira.

Publicidade

Leia mais sobre Kevin Durant

“Na armação do time, eu vou de Luka. Além disso, incluo Lebron e eu. Quanto ao pivô, fico com o Embiid porque ele arremessa de três melhor que o Jokic. E, por fim, preciso de alguém alto e que arremesse. Assim, escolho Klay”, afirmou o camisa 35 do Suns.

Médias (na carreira) na NBA do time ideal escolhido por Kevin Durant

Luka Doncic (25 anos, Dallas Mavericks): 28,7 pontos, 8,7 rebotes e 8,3 assistências e 34,7% nas bolas de três, em seis temporadas

Klay Thompson (34 anos, Golden State Warriors): 19,6 pontos, 3,5 rebotes, 2,3 assistências e 41,3% nas bolas de três, em 13 temporadas

Kevin Durant (35 anos, Phoenix Suns): 27,3 pontos, sete rebotes, 4,4 assistências e 38,7% nas bolas de três, em 17 temporadas

LeBron James (39 anos, Los Angeles Lakers): 27,1 pontos, 7,5 rebotes, 7,4 assistências e 34,8% nas bolas de três, em 21 temporadas

Joel Embiid (30 anos, Philadelphia 76ers): 27,9 pontos, 11,2 rebotes, 3,6 assistências, 1,7 toco e 34,1% nas bolas de três, em dez temporadas

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA