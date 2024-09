Philadelphia 76ers fecha contrato com ex-jogador do Warriors

O ex-jogador do Golden State Warriors, Lester Quinones, assinou contrato com o Philadelphia 76ers. De acordo com Shams Charania, do The Athletic, o armador aceitou um contrato two-way com a equipe. Ou seja, pode jogar na NBA e também na G League. Os demais detalhes do acordo não foram revelados até o momento.

Para contratar Quinones, o Sixers precisou dispensar David Jones, de acordo com a rede NBC Sports. Além do novo reforço, o 76ers também conta com Jeff Dowtin Jr. e Justin Edwards como jogadores com contratos two-way no elenco. Portanto, atingindo o limite determinado pela NBA em 2024/25.

Com 1,93 metros e 94 quilos, Quinones passou as duas últimas temporadas no Warriors. Na franquia de San Francisco, ele registrou médias de 4.2 pontos e 1.8 rebotes.

Publicidade

A melhor partida do jogador pelo Warriors, aliás, foi justamente contra o Philadelphia 76ers. No dia 7 de fevereiro, ele marcou 13 pontos e acertou quatro de sete do arremessos, enquanto ainda distribuiu quatro assistências na vitória de Golden State.

A decisão de adicionar Quinones na G League deve ser benéfico principalmente para o time associado ao Sixers. No ano de novato, por exemplo, ele participou de 31 jogos da temporada regular pelo Santa Cruz Warriors e registrou médias de 21.8 pontos, sete rebotes e 4.6 assistências. Além disso, arremessou cerca de 8.8 bolas do perímetro por jogo, com aproveitamento de 35.4%. Por fim, o armador recebeu o prêmio de Jogador que Mais Evoluiu na Liga de Desenvolvimento.

Publicidade

Leia mais sobre o Philadelphia 76ers!

Offseason movimentada

A contratação de Quinones é a sequência de uma offseason movimentada do 76ers. Desde o primeiro dia da agência livre, a franquia foi ativa no mercado para uma reformulação do elenco que caiu de maneira precoce nos playoffs de 2024. A principal das contratações foi o astro Paul George, que chegou para formar um trio com Joel Embiid e Tyrese Maxey.

De acordo com Adrian Wojnarowski, então na ESPN, o ala assinou com o 76ers por US$212 milhões durante quatro temporada. Após cinco anos no Los Angeles Clippers, ele buscou uma mudança para formar um trio poderoso com Joel Embiid e Tyrese Maxey. A expectativa, portanto, é de uma campanha melhor em 2024/25.

Publicidade

Além de George, o Sixers também contratou: Justin Edwards; Andre Drummond; Jeff Dowtin Jr; e Guerschon Yabusele. Por fim, renovou os contratos de Maxey, Kelly Oubre Jr. e Eric Gordon.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA