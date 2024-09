“Joel Embiid merece cada centavo de novo contrato com o 76ers”, garante analista

O Philadelphia 76ers acertou uma extensão de contrato de três temporadas e US$193 milhões com Joel Embiid nos últimos dias. Ofertar um vínculo máximo para o astro da equipe deveria ser uma decisão automática, mas, nesse caso, dividiu opiniões. O pivô possui um histórico recente de lesões e decepções nos playoffs. O analista Stephen A. Smith, no entanto, se irritou com a possibilidade de alguém questionar o acordo.

“O único problema de Joel são as lesões. Quando está saudável e em quadra, afinal, é um dos jogadores mais dominantes da liga. Mais do que isso, ele é um dos pivôs mais habilidosos que o basquete que já viu. A sua personalidade, além disso, é um encaixe perfeito com o seu jogo. Ele merece cada centavo desse contrato. Trata-se de um dos pivôs mais talentosos da história”, cravou o comentarista da ESPN.

Com a extensão, Embiid está garantido no Sixers até 2029 e vai receber quase US$300 milhões até lá. O seu salário na temporada final desse vínculo, a princípio, vai alcançar os US$69 milhões. Terá entre 34 e 35 anos na campanha, então é um enorme risco. O craque, por sua vez, passa a ser o quarto jogador com maiores ganhos da história da NBA. Ele vai acumular mais de meio bilhão em salários na carreira.

“Ninguém pode olhar para a técnica de Joel, o que faz dentro de quadra, e questionar esses valores. Então, Philadelphia vai lhe pagar o que merece. Vi esse cara anotar 35 pontos contra o Knicks jogando com uma perna só. Ele é bom a esse ponto. Estamos falando de um legítimo superastro da liga e, por enquanto, só a sua própria saúde conseguiu pará-lo”, reforçou o experiente analista.

Smith é conhecido pelas opiniões controversas e polêmicas. No entanto, nesse caso, o parceiro de bancada no programa “First Take” ficou ao seu lado. Shannon Sharpe crê que Joel Embiid, de fato, merece o investimento feito pelo 76ers no novo contrato. É evidente que a questão física preocupa, mas, se a comissão médica de Philadelphia trabalhar bem, o pivô se paga em quadra.

“Se você quer discutir habilidade, pura técnica, Joel é um dos cinco melhores pivôs de todos os tempos. A sua capacidade de pontuar, pegar rebotes, arremessar e marcar é impressionante. Ou seja, ele é o pacote completo. Por isso, concordo que o único fator que conseguiu limitá-lo até agora é não ter saúde por uma temporada inteira”, concordou Sharpe.

O comentarista não tem dúvidas de que, assim que tiver condições plenas, Embiid volta a fazer parte da elite da NBA. “Saudável, Joel é um dos cinco melhores jogadores dessa liga. Está no mesmo patamar de Jokic, provavelmente. É difícil apontar cinco atletas de basquete superiores do que Joel na NBA atual”, concluiu o ex-jogador da NFL.

Melhor pivô

É verdade que Smith não é a pessoa mais imparcial para falar sobre Embiid. O analista, afinal, já se mostrou um fã incondicional do camaronês. Aliás, saiu em defesa do astro do Sixers até nos momentos em que era mais criticado. E, dessa vez, colocou-o acima de um jogador que tem dois prêmios de MVP e um título a mais. Para o controverso comentarista, em plenas condições, o africano é superior a Nikola Jokic.

“Nikola é um grande jogador de basquete, certamente. Não existem dúvidas sobre isso. Mas, por mais que seja espetacular, Joel saudável é uma coisa diferente. Se você me dissesse que preciso escolher um entre os dois, com ambos totalmente saudáveis, eu ficaria com Joel”, opinou Smith.

