“Lakers ainda pode fazer troca com escolhas de draft”, cogita Rob Pelinka

O Los Angeles Lakers foi um dos times que menos se movimentou na offseason. Pode-se dizer que as novidades mais notáveis da equipe vieram do draft. E, por isso, a torcida californiana está insatisfeita e impaciente. A direção é o grande alvo de críticas dos fãs por causa da falta de atividade. No entanto, o gerente-geral Rob Pelinka ainda não descartou uma troca no Lakers com as escolhas de recrutamento.

“Eu acho que a filosofia que JJ [Redick, técnico] e eu alinhamos, antes de tudo, visa construir uma excelência competitiva sustentável. Então, podemos fazer uma troca com as nossas escolhas de primeira rodada de draft. Isso não está descartado, contanto que sempre nos leve a essa excelência sustentável”, apontou o executivo angelino, em entrevista coletiva na última semana.

Vários jogadores, a princípio, foram especulados como possíveis reforços do Lakers nos últimos meses. Os nomes variaram entre Trae Young e Jerami Grant, DeMar DeRozan e Jonas Valanciunas. Nenhum deles chegou e, com isso, a chance de uma troca na equipe antes do início da temporada é quase nula. Apesar da ideia de um projeto “sustentável”, Pelinka não recusa um movimento mais imediatista durante a campanha.

“Nós também podemos usar uma das escolhas em uma melhora mais pontual. Caso a gente sinta que seja a coisa certa a fazer, certamente vamos tentar. O que posso dizer até agora é que procuramos duro por chances de melhorar o nosso elenco na offseason. Esse movimento certo, no entanto, não apareceu”, resumiu o dirigente, sem detalhar possíveis atletas oferecidos.

Continuidade

Não ter grandes mudanças em uma equipe que não foi campeã nunca agrada a torcida. Mas Rob Pelinka prefere ver o lado positivo de não ter realizado sequer uma troca no elenco do Lakers. Afinal, todos dizem que a continuidade é o reforço mais subestimado nos esportes. Embora muitos aspectos intangíveis definam sucesso ou fracasso de um time, a convicção no material humano é essencial.

“É preciso ter boa saúde e sorte para que qualquer time fazer uma boa temporada. Mas, como todos sabem, essas são variáveis que não se pode controlar. O que posso dizer é que temos muita confiança em nossos 15 jogadores. E, acima de tudo, eu acredito que continuidade pode ser altamente bem sucedida nos esportes”, afirmou o ex-agente de jogadores.

Pelinka sabe que, depois de eliminações, torcedores ficam sedentos por novidades. No entanto, está preparado para encarar as críticas para mostrar confiança no trabalho e jogadores. “Mudanças são o contrário de continuidade, então não farei uma troca só por fazer. E, além disso, esse elenco chegou às finais do Oeste há pouco tempo. Existem motivos para ser otimista”, concluiu.

Evolução interna

No entanto, Pelinka recusa a ideia de que o Lakers não vai estar reforçado na próxima temporada. Assim como nem toda novidade é reforço, nem todo reforço tem que ser uma novidade. O dirigente acredita que o retorno saudável de jogadores que tiveram uma participação pequena na última temporada não pode ser ignorado. Da mesma forma, o crescimento da equipe também deve vir de dentro para fora.

“Nós não tivemos Gabe [Vincent] e Jarred [Vanderbilt] pela temporada passada quase inteira. Se você adiciona dois atletas desse nível, isso é reforçar. Sem contar que vai haver a evolução interna. Austin Reaves vai ser mais capaz com a bola nas mãos, por exemplo. Rui [Hachimura], entre outros, vão voltar melhores. Então, o nosso nível de confiança na continuidade desse time é bem alto”, reforçou o gerente-geral.

