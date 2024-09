JJ Redick banca D’Angelo Russell no Lakers

Sob pressão no Los Angeles Lakers, D’Angelo Russell recebeu um voto de confiança de JJ Redick. Apesar da desconfiança da torcida em relação ao armador, além dos rumores de troca, o treinador confirmou o jogador no quinteto titular para 2024/25. Em entrevista de pré-temporada, ele revelou que manteve muito contato com o atleta.

“Durante o verão, D’Angelo Russell foi o cara com quem mais falei de todo o elenco do Lakers”, contou JJ Redick. “Tivemos várias conversas durante a agência livre e durante julho e agosto. Ele terá um papel importante neste time. Acho que o que mais discutimos foi: vamos colocá-lo em uma posição para ter um ano de destaque na carreira”, continuou.

A aposta de Redick se opõe ao sentimento de Russell entre os torcedores. O armador, afinal, jamais foi uma unanimidade nas últimas duas temporadas. Entre grandes atuações, era comum que ele apresentasse momentos de instabilidade, principalmente durante a pós-temporada. Desse modo, ele chegou a ir para o banco de reservas nas finais do Oeste em 2023 e durante a última temporada.

Publicidade

O rebaixamento gerou tensões entre o armador e o antigo técnico Darvin Ham. Assim, o Lakers explorou trocas pelo jogador, mas não conseguiu nada. A mudança no comando técnico, logo, gerou uma alívio para Russell, que conta com a confiança de Redick e é até visto como um líder do elenco.

“Sua mentalidade, sua energia, a forma como ele tem conversado, a liderança que trouxe quando esteve no prédio foram excelentes. Então, estou empolgado, muito empolgado para treinar Russell nesta temporada”, completou o treinador.

Publicidade

Leia mais sobre o Los Angeles Lakers!

Time titular

Com Russell como armador, Redick definiu o time titular do Lakers para a temporada 2024/25. A revelação ocorreu durante uma participação do técnico no podcast de Zach Lowe, da ESPN. Obviamente, os astros LeBron James e Anthony Davis têm lugar garantido na formação inicial. O treinador, então, sanou as dúvidas quanto aos outros titulares

“Vamos começar com D’Angelo Russell, Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura e Anthony Davis. É o quinteto que teve uma campanha de 23-10 na temporada passada”, contou Redick.

Com essa formação em quadra, o Lakers venceu 23 de 33 jogos disputados, na segunda metade da última campanha. Ou seja, alcançou um aproveitamento de quase 70%. Mas, o bom rendimento desse quinteto não foi suficiente para o time ir longe. Após uma série de cinco jogos, o Lakers foi eliminado pelo Denver Nuggets na primeira rodada dos playoffs.

Publicidade

Além de revelar o time titular do Lakers para 2024/25, JJ Redick falou sobre o papel de LeBron na equipe. De acordo com o treinador, o astro vai jogar mais sem a bola. Mas, isso não significa que James seja “escanteado” da criação de jogadas. Além disso, Redick elogiou a inteligência do camisa 23 em quadra.

“É engraçado. Acho que, quando as pessoas ouvem isso em relação a LeBron [jogando fora da bola], não significa que ele não vai ter a bola. LeBron é um dos jogadores mais inteligentes da história. Usá-lo como screener, encontrar maneiras de dar a bola para ele em pontos específicos da quadra, onde ele possa ser um facilitador e pontuador. É isso que eu quero dizer com LeBron jogar fora da bola. Enfim, será um time com uma quantidade decente de movimentação no ataque”, afirmou o novo técnico do Lakers.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA