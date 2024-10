Power Ranking da NBA 2024/25 do Jumper Brasil – Parte 1

O Jumper Brasil inaugura a série de melhores times para a temporada 2024/25 da NBA, no formato Power Ranking. Essa lista é muito utilizada na mídia dos EUA por vários veículos, para determinar quem são os times mais quentes do momento na temporada. E essa será uma novidade do site para o novo ano da liga, teremos um ranking semanal ranqueando as equipes ao longo de toda a campanha.

Mas em tempos de eleição, nada melhor do que começar o processo de forma democrática. Reunimos nossos escritores e parceiros para montar a nossa primeira lista oficial. Então, a partir desta publicação que faremos alterações ao longo de cada semana da próxima campanha.

O primeiro Power Ranking será também uma projeção para a NBA de 2024/25, do Jumper e seus convidados. Vamos explicar, então, como o processo funcionou e revelar os cinco piores times da lista. Essa será uma série de seis textos especiais com cinco franquias em cada um.

Os votantes e o formato

Esse ranking conta com 18 votantes. A pergunta foi simples: Se você fosse fazer um Power Ranking dos 30 times da NBA antes da temporada 2024/25 começar, como ele seria formado?

O formato é simples: as posições de cada time valem pontos. O líder somou 30 pontos em cada voto, e assim se sucedeu até a chegada do 30ª lugar, que levou apenas um ponto. Na lista, grande parte da equipe de redação do Jumper Brasil, além de vários produtores de conteúdo parceiros do site que foram convidados. Então, os participantes:

Por fim, sem mais delongas, vamos a primeira parte do Power Ranking do Jumper Brasil para a temporada 2024/25 da NBA. Aliás, é bom lembrar que a segunda desse será publicada no próximo domingo (6). Ou seja, os textos serão sempre postados a cada dois dias.

30. Brooklyn Nets – 31 pontos

Pos Jogador Altura Idade Salário* PG Dennis Schroder 1.85 30 13.0 SG Cam Thomas 1.90 23 4.0 SF Cam Johnson 1.98 28 22.5 PF Dorian Finney-Smith 2.01 31 14.9 C Nic Claxton 2.11 25 27.6 PG Ben Simmons 2.08 28 40.5 PG Shake Milton 1.95 27 2.9 SG Dariq Whitehead 1.98 20 3.1 SG Keon Johnson 1.96 22 2.1 SG Jaylen Martin** 1.98 21 – SG Yangxi Cui** 1.96 21 – SF Bojan Bogdanovic 2.01 35 19.0 SF Ziaire Williams 2.06 22 6.1 SF Jalen Wilson 2.03 23 1.9 PF Noah Clowney 2.08 20 3.2 PF Trendon Watford 2.06 23 2.7 C Day’Ron Sharpe 2.11 22 3.9

* US$ em milhões

** Two-way

Quem chegou: Bojan Bogdanovic, Shake Milton, Ziaire Williams e Yangxi Cui (TW)

Quem saiu: Mikal Bridges, Lonnie Walker IV, Dennis Smith Jr, Keita Bates-Diop, Mamadi Diakite

Melhores posições: Higor Goulart e Nely Brito (28ª)

Piores posições: Gabriel Martins, Renan Dourado (30ª)

Projeção

A última posição do Power Ranking inicial do Jumper Brasil para a temporada 2024/25 da NBA provavelmente não é uma coisa ruim para o Brooklyn Nets. A equipe trocou Mikal Bridges para o New York Knicks, conseguiu muitas escolhas de Draft no processo, e ainda recuperou as suas próprias escolhas em uma das trocas mais polêmicas da offseason com o Houston Rockets. Portanto, a equipe deve focar no desenvolvimento dos jovens.

Cam Thomas e Nic Claxton são os líderes desse processo, mas existem outros nomes que devem ganhar mais minutos ao longo do ano. Alguns exemplos são Noah Clowney, Jalen Wilson e Dariq Whitehead. É verdade que ainda existem veteranos que cairiam bem em equipes competitivas. Assim, eles são ativos que podem ser negociados e alimentar o capital de recrutamento do time.

Apesar de uma lista talentosa em alguns nomes, a equipe é ainda pior do que já foi na última campanha, quando tentou ser competitiva e sequer chegou aos playoffs. Ou seja, é uma temporada de desenvolvimento. Melhor do que o limbo que parecia se instaurar na equipe desde que Kevin Durant e Kyrie Irving saíram, mas que não deve garantir muitas vitórias em 2024/25.

29. Washington Wizards – 37 pontos

Pos Jogador Altura Idade Salário* PG Jordan Poole 1.93 25 29.6 SG Corey Kispert 2.01 25 5.7 SF Bilal Coulibaly 1.98 20 6.9 PF Kyle Kuzma 2.06 29 23.5 C Jonas Valanciunas 2.11 32 9.9 PG Malcolm Brogdon 1.93 31 22.5 PG Carlton Carrington 1.93 19 4.4 PG Jared Butler 1.90 24 2.2 SG Kyshawn George 2.01 20 2.8 SG Johnny Davis 2.01 22 5.3 SF Saddiq Bey 1.98 25 17.0 SF Justin Champagnie** 2,03 23 – PF Marvin Bagley III 2.08 25 12.5 PF Patrick Baldwin Jr 2.06 21 2.4 PF Anthony Gill 2.01 31 2.4 C/F Alex Sarr 2.13 19 11.2 C Richaun Holmes 2.08 30 12.6 C Tristan Vukcevic 2.11 21 –

Quem chegou: Alex Sarr, Jonas Valanciunas, Malcolm Brogdon, Carlton Carrington, Kyshawn George e Saddiq Bey.

Quem saiu: Deni Avdija, Tyus Jones, Landry Shamet e Eugene Omoyuri

Melhores posições: Lucas Coppi (26ª) e Lucas Piona (27ª)

Piores posições: Matheus Carvalho e Ricardo Stabolito (30ª)

Projeção

Quando a reconstrução do Washington Wizards começou em 2023/24, após a troca de Bradley Beal e Kristaps Porzingis, a expectativa era que o processo fosse longo. Não chegaram muitas escolhas de primeira rodada, o time não tinha jovens superatrativos e a havia até uma ideia “folclórica” com as lideranças de Jordan Poole e Kyle Kuzma.

Esses processos continuam em marcha lenta para a campanha de 2024/25 da NBA, colocando a franquia na penúltima posição do Power Ranking do Jumper Brasil. Apesar disso, a direção se mexeu. Isso porque conseguiu, com duas picks de Draft (sendo uma delas na 26ª posição) uma outra escolha de loteria trocando Deni Avdija, além de subir até a 24ª colocação. Além disso, Alex Sarr, Bub Carrington e Kyshawn George são os calouros do Wizards.

Mesmo com mais gente nova chegando e pedindo espaço em uma equipe que prega a paciência em seu processo, a mescla com veteranos ainda assim é uma regra. Valanciunas, Brogdon, Bey, Poole e Kuzma. Todos eles são ativos que podem ser trocados ao longo da temporada, e que garantem alguma competividade, mas não muitas vitórias. O segundo ano de reconstrução, mantém uma lentidão necessária para um time que por muitos anos, esteve no limbo.

28. Portland Trail Blazers – 60 pontos

Posição Jogador Altura Idade Salário* PG Scoot Henderson 1.90 20 10.2 SG Shaedon Sharpe 1.98 21 6.6 SF Deni Avdija 2.06 23 15.6 PF Jerami Grant 2.01 30 29.7 C Deandre Ayton 2.13 26 34.0 PG Anfernee Simons 1.90 25 25.8 PG Dalano Banton 2.06 24 2.1 PG Devonte Graham 1.85 29 5.4 SG Rayan Rupert 1.98 20 1.8 SF Matisse Thybulle 1.96 27 11.0 SF Kris Murray 2.03 24 2.9 SF Justin Minaya** 1.96 25 – SF Bryce McGowens** 2.01 21 – SF Taze Moore** 1.96 26 – PF Toumani Camara 2.03 24 1.8 PF Jabari Walker 2.06 22 2.0 C Donovan Clingan 2.18 20 6.8 C Robert Williams III 2.06 26 12.4 C Duop Reath 2.11 28 2.0

Quem chegou: Deni Avdija, Donovan Clingan, Devonte Graham, Bryce McGowens (TW) e Taze Moore (TW)

Quem saiu: Ibou Badji, Moses Brown e Ashton Hagans

Melhores posições: William Wallace e Gustavo Freitas (26ª)

Piores posições: Luiz Pedro e Guilherme Lima (29ª)

Projeção

Apesar de uma mescla de veteranos e jovens bem interessante, o Blazers é pode ser o único time que começa a temporada sem pensar em vitórias na Conferência Oeste. Focando ainda no desenvolvimento, a equipe ganhou dois jogadores jovens muito interessantes para um núcleo já bastante amplo com Scoot Henderson e seu segundo ano, Shaedon Sharpe, Toumani Camara, Kris Murray e outros atletas.

Publicidade

A equipe trocou uma escolha de loteria de um Draft pouco badalado por Deni Avdija. O jogador teve evolução silenciosa em Washington na última campanha, mas ainda tem 23 anos e pode jogar muito bem em Portland. Além disso, o campeão universitário Donovan Clingan, chega como pivô do futuro para o Blazers.

A franquia do Oregon está mais avançada em sua reconstrução do que Nets e Wizards. Entetanto, deve ser uma campanha agitada. Henderson segue com a confiança da equipe, mas precisa mostrar evolução após um primeiro ano difícil. Quem será trocado entre Anfernee Simons e Shaedon Sharpe? Nomes como Jerami Grant, Deandre Ayton e Robert Williams sairão para abrir espaço para peças mais jovens? O trabalho de Chauncey Billups, enfim, vai evoluir? São dúvidas a serem respondidas ao longo da campanha.

27. Detroit Pistons – 79 pontos

Pos. Jogador Altura Idade Salário* PG Cade Cunningham 1.98 22 13.9 SG Malik Beasley 1.93 27 6.0 SF Simone Fontecchio 2.01 28 7.6 PF Tobias Harris 2.03 32 25.3 C Jalen Duren 2.08 20 4.5 PG Jaden Ivey 1.93 22 7.9 PG Marcus Sasser 1.88 23 2.7 SG Tim Hardaway Jr 1.96 32 16.1 SG Wendell Moore Jr 1.96 22 2.5 SG Daniss Jenkins** 1.93 22 – SF Ausar Thompson 2.01 21 8.3 SF Ron Holland 2.03 19 8.2 SF Tosan Evbuomwan** 2.01 23 – PF Isaiah Stewart 2.03 23 15.0 PF Bobi Klintman 2.06 21 1.2 C Paul Reed 2,06 25 7.7

Quem chegou: Tobias Harris, Malik Beasley, Tim Hardaway Jr, Ron Holland, Paul Reed, Bobi Klintman, Daniss Jenkins (TW)

Quem saiu: Quentin Grimes, James Wiseman, Evan Fournier, Chimezie Metu, Stanley Umude, Malachi Flynn, Taj Gibson, Jared Rhoden, Buddy Boeheim

Melhores posições: Antonio Gomes (23ª) e Heber Costa (24ª)

Piores posições: Gustavo Lima (29ª) e Lucas Coppi (30ª)

Projeção

Depois da pior temporada de sua história, o Pistons mudou. Houve a chegada de jovens atletas, o técnico agora é JB Bickerstaff e o GM também foi substituído. Afinal, a equipe bateu recordes de derrotas em uma campanha onde completava o seu quarto ano de reconstrução. Então, precisava de mudanças.

Publicidade

Existe uma grande dúvida sobre quais são os jovens que se encaixam melhor na franquia ao redor de Cade Cunningham para o longo prazo. Apesar de talentosos, a falta de arremesso no núcleo formado por Jaden Ivey, Ausar Thompson, Jalen Duren e Ron Holland pode ser um problema. Foi por isso que a franquia buscou vários arremessadores veteranos no mercado, como por exemplo, Malik Beasley, Tim Hardaway Jr e Tobias Harris.

Em uma Conferência Leste muito acessível fora do top-8, Detroit busca fazer seu experimento para tentar dar passos adiante. Se der certo, não se surpreenda até mesmo com uma vaga no play-in, em meio a uma concorrência pouco qualificada. Mas se der errado, mudanças ainda mais profundas podem chegar até a base de atletas da tradicional franquia. É um ano importante, sobretudo, para Cunningham, envolto em dúvidas em meio a tantas derrotas no início da carreira.

26. Charlotte Hornets

Posição Jogador Altura Idade Salário* PG LaMelo Ball 2.01 23 37.9 SG Josh Green 1.97 23 12.6 SF Brandon Miller 2.06 21 11.4 PF Miles Bridges 1.98 26 27.1 C Mark Williams 2.13 22 4.1 PG Vasilije Micic 1.96 30 8.1 PG Tre Mann 1.91 23 4.9 PG Nick Smith Jr 1.96 20 2.6 PG K.J Simpson** 1.88 22 – SG Seth Curry 1.85 34 3.3 SG Duane Washington Jr 1.91 24 2.1 SF Cody Martin 1.97 28 8.1 SF DaQuan Jeffries 1.96 27 2.4 SF Charlie Brown Jr 1.98 27 2.2 PF Grant Williams 1.98 25 13.0 PF Tidjane Salaun 2.06 19 7.5 C Nick Richards 2.13 26 5.0 C Taj Gibson 2.06 39 3.3 C Moussa Diabate** 2.08 22 –

Quem chegou: Josh Green, Tidjane Salaun, DaQuan Jeffries, Duane Washington Jr, Charlie Brown Jr, Taj Gibson, K.J Simpson (TW)

Quem saiu: Reggie Jackson, JT Thor, Aleksej Pokusevski, Bryce McGowens e Davis Bertans

Melhores posições: Guilherme Murozaki (23ª) e Arthur Correa (25ª)

Piores posições: Ricardo Stabolito (28ª) e Lucas Marques (29ª)

Projeção

O último time da parte do Power Ranking da NBA do Jumper Brasil em 2024/25 é o Charlotte Hornets. Aqui está outra franquia que tem um ano importante. Isso porque a equipe espera ter a saúde de LaMelo Ball (algo raro nos últimos dois anos) em dia. Da mesma forma, será importante o desenvolvimento de Brandon Miller e uma maior solidez de Mark Williams.

Publicidade

Tidjane Salaun foi uma escolha ousada no Draft. Mas o Hornets também conseguiu Josh Green no acordo que facilitou a chegada de Klay Thompson ao Dallas Mavericks. Inclusive, a franquia também facilitou, há alguns dias, a troca de Julius Randle e Karl-Anthony Towns ao receber três atletas. É verdade, no entanto, que antes da temporada começar, a equipe precisa dispensar dois jogadores com contratos regulares.

Em meio a mudanças e um time que jogou melhor, sobretudo após a trade deadline, as expectativas podem ser boas no Leste. Aliás, existe muito otimismo com o trabalho do novo técnico Charles Lee, que estava na equipe de Joe Mazzula em Boston. É verdade que o time é jovem, mas em seus melhores anos com LaMelo, o Hornets já figurou até mesmo no play-in. Então, por que não sonhar com isso novamente?

