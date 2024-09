NBA: Nets deve ter surpresa em seu time titular

O time titular do Brooklyn Nets pode surpreender algumas pessoas a caminho da nova temporada da NBA em 2024/25. Com uma equipe que pode trocar vários jogadores ao longo do ano, a ideia pode ser valorizar alguns desses nomes veteranos para receber ativos por eles depois. Ao menos, é o que indica o portal Yardbaker, que projetou o quinteto inicial para abrir a campanha.

Ben Simmons pode ser um deles. O portal indica que ele será o titular ao invés de Dennis Schroder no começo da próxima campanha. O australiano é um dos jogadores mais desvalorizados da liga há pelo menos três anos. A questão, então, é tentar valoriza-lo e dar uma nova chance para que ele mostre que ainda tem nível de NBA. Entretanto, a parte física pode ser um problema. Isso porque foram só 57 partidas nos últimos três anos.

Por outro lado, Dennis Schroder foi muito regular e elogiado após sua chegada na última trade deadline. Além disso, fez boa campanha nas Olimpíadas pela seleção da Alemanha. Da mesma forma, ele é um dos nomes que pode ser trocado e render mais ativos para a reconstrução da franquia ao longo da temporada.

Os alas Dorian Finney-Smith e Cam Johnson são outros que se encaixam nesse grupo de atletas que vão estar no time titular do Nets para a próxima temporada da NBA, mas que também estão disponíveis para troca. Ambos, aliás, estavam envoltos em rumores nas últimas semanas.

Além de serem citados como disponíveis, ambos faziam parte de um possível pacote que seria enviado ao Cleveland Cavaliers para obter Isaac Okoro. A franquia tinha grande interesse no ala especialista defensivo, de acordo com várias fontes ao redor da liga.

Isso evita, por exemplo, a presença de alguns jovens. O ala Jalen Wilson foi um grande destaque da equipe e MVP da Summer League. Além disso, o time também testou algumas formações com Nic Claxton e Noah Clowney juntos como opção de garrafão. Os jovens, no entanto, devem começar no banco se a projeção do site estiver certa.

Outro nome que também vai para o banco se as opções forem Finney-Smith e Johnson, é o veterano Bojan Bogdanovic. O croata chegou a franquia na troca de Mikal Bridges para o New York Knicks. Ele é outro dos nomes que Brooklyn espera trocar em algum momento para receber ativos de Draft.

Por fim, Cam Thomas e Nic Claxton são as opções mais jovens do quinteto titular e que também se encaixam no contexto de longo prazo da franquia.

O ala-armador, enfim, deve ser a principal opção ofensiva do time em uma temporada. Ele já vem de uma campanha onde esteve na corrida para o prêmio de jogador que mais evoluiu na NBA em 2023/24. Sua média de pontos foi de 22.6 por partida.

Do mesmo modo, Nic Claxton e sua versatilidade defensiva ainda são consideradas fundamentais para o sucesso a longo prazo. A rápida extensão de contrato por US$100 milhões em quatro anos, diz muito sobre o quão valorizado é o jogador atualmente.

Alguns outros nomes não citados que podem ter minutos na rotação ao longo do ano são: Trendon Watford, Day’Ron Sharpe, Ziaire Williams e Shake Milton.

