Nets define data para aposentar camisa de Vince Carter

O Brooklyn Nets anunciou que vai aposentar a camisa 15 do lendário Vince Carter. A cerimônia acontecerá no dia 25 de janeiro de 2025, em um partida contra o Miami Heat, no Barklays Center. Desse modo, ele estará ao lado de grandes nomes da equipe.

“Estamos animados em homenagear o ex-jogadord o Nets, Vince Carter, que contribuiu tanto para esta franquia dentro e fora da quadra”, anunciou o presidente Joe Tsai. “Ele é uma parte importante da história do time e estamos ansiosos para recebê-lo no Barclays Center nesta temporada para celebrar seu legado”, completou.

Com o anúncio, Vince Carter será o sétimo jogador a ter sua camisa aposentada na história do Nets. Ele se junta a Drazen Petrovic (3), Jason Kidd (5), John Williamson (23), Bill Melchionni (25), Julius Erving (32) e Charles Williams (52).

Publicidade

A homenagem ao ídolo é certamente merecida. Carter, afinal, viveu os melhores anos de sua carreira no Nets entre 2004 e 2009. Pela equipe, então em New Jersey, ele registrou suas maiores médias de pontos (23.6), rebotes (5.8) e assistências (4.7) na carreira, além de 1.2 roubo em 37.9 minutos. Além disso, ele foi selecionado para três All-Star Games, sendo dois como titular.

O ídolo é, ainda, o terceiro maior pontuador da história do Neste, com 8.834 pontos, sendo o único a marcar mais de 2 mil pontos em uma temporada. Além disso, ele detém o recorde de mais jogos com 30 e 40 pontos, além de aparecer entre os dez primeiros em diversas estatísticas.

Publicidade

Leia mais sobre o Brooklyn Nets!

Fora os números, o ex-jogador liderou o Nets a três idas à pós-temporada, sendo duas vezes às semifinais da Conferência Leste. Nos playoffs, aliás, Carter tem a segunda melhor média de pontos na história da franquia, além de quarto maior em pontos totais.

Ídolo do Raptors

A homenagem do Nets a Carter acontece antes do Toronto Raptors, onde ele também é ídolo. Na equipe do Canadá, inclusive, foi onde o lendário jogador iniciou sua carreira na NBA, como a quinta escolha do Draft de 1998. Pelo time, ele se consagrou como um dos grandes nomes da NBA e um dos maiores, se não o maior, dunkers da história da liga.

Publicidade

Ao todo, ele passou sete temporadas pela franquia canadense, com médias de 23.4 pontos, 5.2 rebotes e 3.9 assistências. Além disso, ele liderou o time em duas classificações aos playoffs. Apesar disso, ainda não há certeza sobre a aposentadoria da camisa de Carter no Raptors.

Ao longo de sua carreira, Carter ainda vestiu a camisa de outras sete franquias. Em 22 temporadas, sendo a primeira a ultrapassar a marca, ele alcançou 16.7 pontos, 4.3 rebotes, 3.1 assistências e um roubo de bola. Desse modo, ele é um dos dez jogadores na história da NBA com pelo menos 25 mil pontos, cinco mil rebotes e 1,5 mil roubos de bola.

Publicidade

Com números históricos, Carter será introduzido no Hall da Fama do Basquete Naismith na turma de 2024. A celebração acontece em outubro, em Springfiel, Massachusetts.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA